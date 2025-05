Mérida, te has pasado el juego

Juanma Barrero, técnico del Mérida: «Me siento muy orgulloso de este equipo»

Gana en El Arcángel, se sitúa momentáneamente diez puntos por encima del descenso y aún así prefiere la sinceridad a la euforia. «No hemos sido superiores al Córdoba. Hemos sido lo que nosotros podemos ser», dijo primero el técnico emeritense. «Hemos dominado ciertas fases del partido, que ya es mucho ante este equipo», siguió después. «Sabíamos que ellos iban a tener sus ocasiones. Esto es como ir al Bernabéu o al Camp Nou: sabes que van a tener las suyas. Para ganar aquí tienes que vivir de sus errores y de tus aciertos», continuó. «En pretemporada, me dio la sensación de que no podríamos ganar aquí en la vida, que estábamos muy lejos. Ya hoy hemos estado más cerca de ellos».Se fue Juanma Barrero más contento con la primera parte de su equipo, que perdió 1-0, que con la segunda, que ganó 0-2. «En la primera parte hemos sido nosotros mismos y hemos merecido el empate en ciertas fases. Pero en la segunda hemos hecho lo que no hicimos en la primera: atacar el espacio. Yo me siento muy orgulloso de este equipo, la verdad. Quería un equipo atrevido y lo he visto».