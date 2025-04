Mérida AD: Como mínimo siguen 11, como máximo entre 16 y 18

El director deportivo del Mérida, David Rocha, aspira a darle continuidad al proyecto con un mínimo de 11 jugadores de la última temporada y un ... máximo de entre 16 y 18 futbolistas. Aparte de David Larrubia y Dani Lorenzo, que regresarán al Málaga tras su año de cesión, no seguirán tampoco dos de los capitanes y dos de las piezas más importantes del ascenso a Primera Federación como Lolo Pla y Javi Montoya y tampoco lo hará el pichichi de esta temporada, el emeritense Carlos Cinta: el delantero ha rechazado las varias ofertas de renovación presentadas por el club.

En cuanto a las renovaciones, el Mérida le ha trasladado ofertas a Nacho González, Álex Meléndez, Álvaro Ramón, Chuma y Felipe Alfonso. En los despachos del Romano estiman que retener a los tres primeros se antoja complicado, pero tienen mucha fe puesta en el «sí» de los dos últimos, por las circunstancias personales de los dos. Además, en el caso de Erik Ruiz y Nando Copete, ambas partes han acordado darse unas semanas para tantear el mercado pero sin descartar que el club emeritense pueda realizarles más adelante ofertas de renovación y los jugadores, aceptarlas.

Por su parte, los jugadores con contrato y que, por tanto, continuarán la próxima temporada, a no ser que llegue una oferta de superior categoría o el nuevo cuerpo técnico no cuente con ellos y los jugadores prefieran buscar una salida, son Dani Sandoval, Luis Acosta, Bonaque, Busi, Akito, Viñuela, Palomares, Ben Hamed, Diego Parras, Kamal y Lluís Llácer. En los casos de estos tres últimos, club y jugadores llegaron a un acuerdo para renovar sus contratos a lo largo de esta temporada y el Mérida lo comunicó este miércoles.

Palomares, dos años más

De hecho, el guardameta Juan Palomares Pulpillo (Rus, Jaén, 2000) se encontraba a principios de la semana en el apartado de jugadores con oferta encima de la mesa y este miércoles saltó al apartado de los futbolistas con contrato tras aceptar la renovación propuesta por el club de dos temporadas. Es decir, la que viene y otra más. Hasta 2025.

Ampliar Carlos Cinta no continuará en el Mérida tras no aceptar varias ofertas de renovación. J. M. ROMERO

«Estoy muy contento porque la temporada ha sido muy buena y se han cumplido los objetivos, también a nivel personal. Con mi edad, Mérida es un sitio ideal y perfecto para seguir creciendo», le contó al club al poco de firmar su nuevo contrato. La próxima temporada Palomares no será ya guardameta sub-23, o sea que le tocará pelear por la titularidad con el otro portero senior que fiche a lo largo del verano David Rocha.

Se trata de un portero que debutó oficialmente en Copa del Rey ante el Utebo, ayudando a pasar de ronda en la tanda de penaltis; luego encadenó seis partidos por la lesión de Javi Montoya en San Sebastián de los Reyes; y acabó por agarrar la titularidad en la jornada 22 en Riazor y hasta ahora.

De notable alto bajo palos, con sus reflejos e intervenciones, tiene un año para mejorar en las salidas, aunque en una entrevista a este diario ya explicó en su día que «lo que hago bajo palos es mi trabajo. Donde yo estoy cómodo es en los centros, en jugar fuera del área, en que el balón vuele y yo me atreva a salir. Me considero un portero valiente. Pero esa madurez en las salidas no te la da el entrenamiento sino la competición. Me acuerdo en Riazor, una que salí que centró de banana Lucas Pérez, y lo hice mal… pero llevaba sin competir dos meses. Ahí es donde más tengo que crecer, porque uno no nace siendo portero, pero por mi forma de ser y de jugar, me siento cómodo ahí».