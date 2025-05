El Mérida merece mucho más

Barrero: «Hemos dado sensación de equipo de Primera Federación»

No por el resultado, obviamente, pero sí por la imagen del equipo: Juanma Barrero acabó muy satisfecho por su equipo. «Hemos dado sensación de equipo de Primera Federación, que puede competir y poner las cosas duras, no solo durante un corto periodo de juego, sino durante los noventa minutos. Hemos dado una buena imagen: sufriendo cuando había que sufrir, metiéndose en el área cuando había que meterse, remangándonos cuando había que hacerlo y con traje de gala cuando había que tener balón y tocar. Nos ha faltado el gol. Espero que a nuestros aficionados les haya gustado lo que les hemos ofrecido y poder repetirlo dentro de quince días».

También reconoció el mismo partido el técnico coruñés, Borja Jiménez: «En la primera parte hemos estado algo mejor, controlando más. No es fácil atacar a líneas tan pobladas. La segunda, es normal, juegas fuera de casa, no estás preciso, no estás cómodo y el equipo rival ha apretado y nos ha puesto en complicaciones. El año pasado se nos hubiera escapado este partido y este año no. Partido de mucha exigencia a nivel mental. Hemos manejado muy bien los últimos minutos».