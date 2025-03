El Mérida cierra su mercado con la cesión de Saúl Del Cerro

El Mérida ha cerrado su plantilla en el último día de mercado con la cesión de Saúl del Cerro García (Burgos, 2004), mediocentro sub-23 ... zurdo, que también puede actuar como central, que llega después de debutar el curso pasado con el Burgos CF en Segunda A (13 minutos repartidos en dos partidos) y en dinámica de primer equipo, aunque compitiendo con regularidad en su filial de Segunda y Tercera Federación.

«Para jugar de mediocentro, me da igual si el jugador es zurdo o diestro. Pero sí es verdad que no teníamos un central zurdo, que para mí es importante, y Saúl puede cubrir esa posición», explicó en la previa del choque ante el Atlético Sanluqueño el entrenador del Mérida, Sergi Guilló. «Tenemos buenas referencias de él y viene con ganas. Va a dar un salto de categoría porque viene de jugar en divisiones más bajas, pero tiene nivel de sobra para competir con nosotros. Si se le puede inscribir a tiempo para esta jornada, vendrá con nosotros a Sanlúcar». El burgalés llegó este mismo viernes por la mañana y tras realizar las pruebas médicas pertinentes, ya se ha unido al grupo de trabajo.

Álvaro Juan, descartado

El que no estará tampoco esta jornada será el extremo Álvaro Juan. Sergi Guilló ha confirmado que no tuvo buenas sensaciones en las pruebas a las que se sometió el pasado sábado y que su rotura en el cuádriceps le hará perderse entre cuatro y seis semanas. Como ya lleva dos desde que se produjo la lesión en un entrenamiento previo a viajar a Zamora, el club espera que esté para Algeciras o Murcia, «aunque el tiempo de recuperación lo marcará sus sensaciones. No tenemos prisas porque estamos a principios de temporada y tenemos jugadores suficientes para solventar esa baja»