El Mérida lanza su campaña de abonados con una rebaja de precios para jóvenes y jubilidos

Hace algún tiempo ya que Francesco Totti soltó aquello de «si apoyas a los grandes equipos antes que al de tu ciudad, no te gusta ... el fútbol, te gusta ganar». El Mérida sabe que a la mayoría de su población le gusta el fútbol: lo ven cada día en las calles, cada semana en los bares, cada año en las 'celebraciones'… lo que pretende el club ahora es que les siga gustando, pero a través del equipo de su ciudad. De ahí que empuje fuertemente a su manera: ha decidido bajar los precios de los abonos para jóvenes y jubilados, mantenerlo para los de adulto y facilitar el pago hasta en cuatro cuotas.

La campaña se ha demorado más de lo previsto porque el club se encontraba en negociaciones con diferentes entidades bancarias por aquello de la financiación del abono. Pero finalmente, ninguna de ellas se ha sumado a la iniciativa y el Mérida ha decidido arriesgar por su cuenta: «no queremos pagos inmediatos, sino más abonados», explicó el director general, Alejandro Pérez. El precio se puede fraccionar hasta en cuatro pagos, pero en cada cuota habrá un gasto extra de cinco euros. Es decir: un abonado que renueve su abono en preferencia (110 euros) en cuatro partes, pagará en cada una de ellas 30 euros (25 + 5).

Ampliar JAVI CINTAS

«La financiación será a elección del abonado, tanto en lo referente a renovación como a nueva alta, para que tengan más comodidad en el pago. Hacemos un esfuerzo económico porque no queremos tener liquidez ahora sino más número de aficionados en el estadio cada domingo», redunda Alejandro Pérez. Los que opten por esta elección, tendrán que sacarse el abono a través de la página web porque no será posible en tienda física. El primer pago se efectuará en el momento de la compra y el segundo, un mes después (y así sucesivamente). En el caso de no abonar el segundo pago, el abono se cancelará automáticamente. Y una vez cancelado, no se podrá abonar más: habrá que adquirir un nuevo abono.

Ahorro

La otra gran clave de la campaña de abonados son los precios: el club ha decidido bajarlos para jubilados (de 110 y 170 euros a 100 y 160 euros) y jóvenes (de 75 y 105 euros a 50 y 80 euros) y mantenerlos para adultos. Además, después de diversos estudios, el club ha decidido ampliar la horquilla de los jóvenes hasta los 25 años (el año pasado era hasta 20 años). La cuantía sólo incrementa en los abonos infantiles, que pasarán de 10 euros a 20 euros en tribuna y 15 en preferencia.

«Hemos trabajado mucho en los últimos meses escuchando peticiones de los aficionados y estudiando la campaña de abonados y sus precios de ciudades rivales de la categoría parecidas a la nuestra, y hemos concluido que estos precios son los más adecuados. Creo que no hay excusas para aumentar esta temporada la afluencia al Romano. El objetivo es claro: queremos llegar a los 4.000 abonados», se marca el director general. La última temporada, el club tuvo 2.700 abonados de pago y 600 gratis (entre cantera y colaboradores).

Ampliar JAVI CINTAS.

La campaña se abrirá este viernes 21 de junio y aunque el plazo de renovación es ilimitado, el club guardará los asientos hasta el 19 de julio. No habrá esta vez Abonado Premium, el abono valdrá para ver al primer equipo y al filial, no habrá Medio Día del club y los partidos de pretemporada estarán incluidos. Además, habrá un descuento de un 10% para familias numerosas, un 15% para empresas que compren 20 abonos o más, se facilitará 15 abonos gratis a todas aquellas asociaciones que lo soliciten y el precio de las entradas se mantendrán respecto al último año.

Para esta ocasión, el club ha tirado del eslogan del nuevo escudo para vertebrar su nueva campaña de captación: 'el Mérida de todos' para aglutinar al abuelo que vivió el Mérida Industrial, al adulto que gozó de los años más felices del Romano y al joven al que le tocó crecer en el barro. Los precios, las iniciativas y el esfuerzo del club han agradado y satisfecho, al menos, a los aficionados de toda la vida que se expresan por redes sociales.