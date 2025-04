El Mérida no renueva a Juanma Barrero

Salvo al club, la noticia cogió a toda Mérida por sorpresa. Incluido al propio técnico. Y es tan simple como cruda: Juanma Barrero no seguirá ... la próxima temporada en el banquillo del Romano. No hay más. Los motivos lo explicarán ambas partes en la rueda de despedida fijada para este martes a las 12.30 en el estadio.

Pero todas las preguntas dirigidas en los últimos meses hacia el entrenador de Don Álvaro, cuestionándole sobre su futuro, sobre una posible oferta de la Ponferradina, sobre si le apetecía o no seguir comandando el barco… deberán ser trasladadas ahora al club emeritense, que ha sido el que no le ha trasladado ninguna oferta de renovación. La reunión de ambas partes este último lunes por la tarde fue breve: no llegaron siquiera a hablar de cantidades económicas. La relación se rompió por tanto antes de llegar ahí.

El desenlace es casi incomprensible, máxime cuando el dueño, el director general y el director deportivo del club pregonaron un mensaje de continuidad tras su viaje a California el pasado mes de febrero. Pero a pesar de sus deseos públicos de renovar al cuerpo técnico, nunca les llegó una oferta en firme. Por eso Juanma Barrero invitaba al final de temporada para sentarse y negociar. No porque no quisiera seguir, no porque tuviera ofertas mejores, no porque no estuviera de acuerdo con el crecimiento de las infraestructuras del club... sino porque no tenía ninguna oferta que aceptar o rechazar.

A la espera de las explicaciones de la rueda de prensa de despedida, de si ha sido Juanma quien no ha aceptado alguna propuesta del club o ha sido el propio club quien no ha aceptado alguna exigencia de Juanma, todo apunta a que la no continuidad del técnico emeritense en el banquillo responde a las preferencias y gustos del dueño de la entidad, Mark Heffernan.

Tampoco seguirá Sergio Cano, su ayudante desde que firmó en enero de 2022, con el equipo sufriendo una de sus peores crisis deportivas de los últimos tiempos. De nada le ha valido a este cuerpo técnico, no sólo el ascenso, la salvación o los excelentes resultados deportivos en el último año y medio, sino la tranquilidad y la calma que han instalado en un club propenso últimamente a la histeria. No seguirán y este martes explicarán ambas partes porque no se ha llegado siquiera a una oferta económica de renovación.

En breve anunciará el club emeritense su sustituto para dirigir el próximo proyecto. Hace algunas semanas ya se filtró el nombre de Rai, que ha estado todo el año sin entrenar tras clasificar al Coria hace dos temporadas para el playoff de ascenso a Primera Federación.

Además, junto a la no continuidad de Juanma, este lunes también parecieron despedirse en sus redes sociales Javi Montoya y Lolo Pla. También en los próximos días se anunciará el cambio de rol del director general, Nacho Ramos. El madrileño seguirá ligado al club, bien como consejero, bien como asesor o responsable de otra parcela, pero no como cabeza visible del día a día. Aunque lo explicará en los próximos días, el propio Nacho Ramos quiere seguir ligado a la entidad pero su vida personal le obligará a cambiar de aires. El club lleva trabajando desde hace meses en la búsqueda de su sustituto, que ya lo tienen cerrado.