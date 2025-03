El Mérida tiene más hambre

Juanma Barrero: «No podíamos fallarle a los peques»

«El ambiente ha sido maravilloso, con un montón de niños que serán el futuro de este club, tanto como aficionados o como futbolistas. Les he dicho a los jugadores que hoy venían muchos niños a verlos, que somos un ejemplo para ellos y que no podíamos fallarles, y no lo hemos hecho. Que se enganchen y que sean felices», soltó Juanma Barrero sobre el ambiente vivido en el Romano.«Creo que hemos hecho un buen partido, muy serio en la primera parte», resumió el técnico emeritense el partido. «Nos hemos encontrado un gol muy rápido y ha sido una lástima no haberlo aguantado más en el tiempo. Primera parte igualada, con momentos buenos para los dos equipos. Pero en la segunda ha empezado a aparecer Dani Lorenzo entre líneas, ha empezado a tener tranquilidad y pausa para decidir bien el último pase y nos hemos puesto por delante. A partir de ahí el equipo ha sabido explotar muy bien los espacios. El tercer tanto ha sido decisivo tras sus cambios ofensivos y tras eso, a la contra, interpretando los espacios, hemos podido hacer algunos más. Muy contento porque el equipo va, tiene ganas, demuestra trabajo en la intensidad y la presión… Los chicos y todos nos hemos divertido».