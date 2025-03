Un Mérida para dar guerra

RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Sábado, 16 de julio 2022, 10:13 Comenta Compartir

El Mérida de Primera RFEF y de Juanma Barrero ya ha echado a andar. Los romanos, que van a luchar y a formar «un equipo competitivo» tal y como asegura su entrenador, se ejercitaron ayer por primera vez en esta temporada en los Campos de la Federación de la capital extremeña. Fue la primera toma de contacto de un grupo que ya está casi cerrado a expensas de un par de incorporaciones y que se presentó al entrenamiento con muchas caras nuevas.

Hasta doce incorporaciones ha hecho este verano un Mérida cuyo objetivo claro es el de la permanencia, pero sin renunciar a nada. Su entrenador, Juanma Barrero, quiere que su Mérida sea un equipo capaz de luchar ante cualquier rival y ganar en cualquier escenario. «Estaremos dispuestos a ganar en cualquier sitio e ir creciendo sin renunciar a nada. Nuestro objetivo es salvar la categoría y a partir de ahí, si nos sobra mucho tiempo, a pensar en cotas mayores», señaló Juanma Barrero antes del primer entrenamiento de su equipo.

El técnico de Don Álvaro espera poder mejorar esta campaña en el control de juego en según qué fases del partido, aunque el fondo del Mérida será el mismo: un equipo intenso, competitivo y siempre cerca de sumar en cada partido. «Queremos ese Mérida competitivo, intenso, aguerrido y que sabe manejar distintos escenarios y fases de partido. A ver si a eso le podemos añadir un poco de control de juego. Queremos dar guerra y ser un equipo competitivo y a ver hasta dónde podemos llegar», admitió.

La nueva categoría es un incentivo tanto para el equipo como para la afición. Es una liga atractiva que va a servir para que el club crezca y como escaparate para una plantilla que el año pasado se ganó el derecho a estar compitiendo con equipos históricos del fútbol español. «Si hemos subido es para que haya competitividad y para que cada domingo que juguemos sea un partido estilo Córdoba. A los chicos les decía que la ilusión es que cada partido sea un Córdoba con ese ambiente que se vivió de fiesta. A esa división es a la que hemos ascendido. Exige mucho más, pero también es una oportunidad para crecer», destacó Barrero.

Lolo Plá

Uno de los capitanes y jugadores más importantes de la temporada es Lolo Plá. El delantero emeritense va a ser una de las piedras angulares del proyecto y a nivel personal no puede estar más contento de estar en el equipo de su ciudad y ser el nexo de unión entre la afición y sus nuevos compañeros. «Para mí es una ilusión muy grande el estar aquí. Suena a tópico, pero cada día que me levanto y vengo me encanta. También el inculcarle a la gente de fuera lo que es Mérida y el Mérida y ayudando en todo momento», explicó Lolo Plá.

Pese a que ya fue importante la campaña pasada el ariete no se ve como un jugador franquicia, sino que quiere aportar su trabajo diario como uno más para que el equipo mejore en cada partido: «Me encuentro muy cómodo dentro del grupo y del club, pero no me siento franquicia. Me siento uno más y quiero ayudar».

Por otro lado, el portero Javi Montoya espera que la temporada se asemeje a la pasada y que tanto el club como la afición sientan que se han cumplido los objetivos gracias a ser fieles a las señas de identidad del Mérida. «Si todos nos exigimos creceremos como grupo. Me gustaría que la gente estuviese contenta con la temporada y que se hayan marcado todas las señas que nos identifican como equipo y que la competición se nos dé bien», manifestó el cancerbero romano.

Uno de los recién llegados y que ya jugó la temporada pasada en Primera RFEF es Luis Acosta. El ex de Unionistas ve clave competir cada partido para poder salvar la categoría en una liga muy complicada: «Es una categoría en la que sí se nota el salto de nivel con lo que era la Segunda B y en la que el equipo que no compita va a sufrir, así que hay que ponerse las pilas desde el minuto uno».