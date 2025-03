Primera RFEF: El Mérida se ha gripado

El Mérida se quedó en 2022 y aún no ha regresado de ahí. Concretamente, en aquella noche mágica de El Arcángel. Ha perdido sus tres ... partidos del 2023 y, lo que es igual de preocupante, lo ha hecho sin ver puerta. Ni siquiera de penalti en el último minuto. Tuvo este domingo en sus botas Bonaque, en la última jugada del partido, un punto de oro (por el goal-average, por lo que deja de sumar un rival directo, por aliviar la ansiedad) y se lo paró Perales, confirmando así que el equipo de Juanma Barrero se ha gripado. Porque no son solamente las derrotas, sino también las sensaciones.

Ante Alcorcón y Cultural, vale… porque son dos de los equipos más en forma en este tramo de competición. Pero ante un rival directo como el San Fernando, que encima llegaba en malísima dinámica, la derrota y el juego encienden las alarmas. Tiene colchón, tiene margen y tiene también toda la confianza del mundo por lo hecho y conseguido hasta ahora, pero debe de tatuarse lo que fue en la primera vuelta y memorizar cómo lo consiguió. Necesita, sencillamente, volver a su esencia.

Y esa esencia consiste en no tirar las primeras partes, en sentirse inferior para no conceder ni un solo milisegundo de concentración, en saber que se juega la salvación en todos los centímetros del césped. El San Fernando, tan intenso defensivamente como campeón del 'otro' fútbol, sacó al Mérida del partido desde los primeros minutos. Con la ayuda del colegiado Alfonso Vicente Moral, al que se le fue el partido desde la primera entrada a Carlos Cinta en la primera acción del choque. El salmantino ni agradó a los gaditanos ni dejó de enfurecer constantemente a toda la parroquia del Romano, desde el césped hasta la grada, pasando por los banquillos.

Pero que el Mérida nunca entrara al partido ni se sintiese cómodo en la primera parte no fue exclusivamente del colegiado. Es cierto que se enfrió con tantos parones e interrupciones, pero cuando el balón rodaba nunca encontró el feeling adecuado para avanzar metros con el balón controlado. Lo fió todo a los pases en largo de Erik desde la zaga y no le salió ni uno. Todos los jugadores, a excepción tal vez de Bonaque y Felipe Alfonso, rindieron varios peldaños por debajo de lo que tienen acostumbrados a su afición esta temporada.

Ante el Rayo Majadahonda, en noviembre, el equipo se acomodó y perdió por falta de intensidad. Este domingo no. Perdió porque no está. Porque cuando quiere estar, ya está por debajo en el marcador, y no se le da nada bien jugar ni con prisas ni con ansiedad. Eso sí, aunque la imagen fue mala, no mereció perder. Sobre todo tras su empeño y empuje de la segunda parte. Pero está muy espeso arriba, tanto para crear ocasiones de gol como para meter las pocas de las que dispone. La más clara, ese penalti de Bonaque con el tiempo cumplido.

Juanma probó un 'once' titular que sorprendió de inicio, con Erik por Nacho y con Dani Lorenzo debutando en banda izquierda. Y en una primera parte en la que ninguno de los dos equipos se quiso desordenar y correr riesgos, Biabiany aprovechó un córner a diez minutos del descanso para adelantarse a todo el Mérida y cabecear a la red entrando como un camión desde atrás.

Tras el descanso, el Mérida subió una marcha. A pesar de los riesgos que corrió atrás, llevando el partido al uno contra uno, no los tradujo ni en claridad ni en chispa ni en inspiración en la frontal del área contraria. Y aún así tuvo las suyas. Sobre todo con la salida de Sandoval, Chuma y Akito. Pero el San Fernando fue capaz de sacarlo del partido una y otra vez, en cada una de las acciones. Y cuando el equipo dirigido por Pablo Alfaro se salió de él, con el penalti señalado por Vicente Moral en la última acción del partido, el Mérida no fue capaz de aprovecharlo y se quedó en blanco.

Aún tiene margen y colchón, pero tiene que concienciarse de que está jugando con el motor apagado. Debe volver a arrancarse.