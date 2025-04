El Mérida espera no caer en la trampa

Si el Mérida hubiera llegado a estas alturas de la temporada en el pozo, lo de esta mañana sería una moneda al aire… y tendría ... que conformarse con lo que saliera. Sin embargo, llega en una posición cómoda, con el pulso a la categoría cogido y mezclando ratos buenos con muy buenos… o sea que debería exigirse sacar el partido. Porque, además, tras Ceuta vienen en fila el Racing de Ferrol, el Fuenlabrada, el Córdoba y el Alcorcón por un lado y el Rayo Majadahonda y el Badajoz por el otro. «Que ojo…», suelta varias veces Juanma Barrero.

Porque aunque sea un recién ascendido, no tiene el Ceuta presupuesto para estar tan abajo y tan lejos. De sus últimas cinco derrotas, cuatro han sido por la mínima. «Lo que significa que están cerca de puntuar», prosigue el técnico emeritense. Pero sí, es penúltimo, a ocho puntos de la salvación y con diez derrotas en once partidos. Sólo ganó en Majadahonda al Rayo pre Alfredo Santaelena hace siete jornadas. «Tenemos que tener sensación de partido importante y de seguir en nuestra línea de juego. Intentando ser nosotros y no tener sensación de presión, porque estamos en buen momento».

-¿Puede ser el primer partido de la temporada en que, si no se gana, salga el equipo y la grada con el gesto torcido?

-Puede ser, a priori… porque nos fijamos muchos en las clasificaciones. Pero nosotros miramos los partidos y al rival en lo individual e intentamos hacer una reflexión, dejando de lado la clasificación. El rival puede estar en una dinámica buena que le esté llevando a salir de esos malos resultados, pero de momento no llegan. En la atmósfera puede ser verdad que exista esa sensación de gesto torcido si no se gana, pero dentro no queremos que sea así.

-¿Pero por qué no le salen esos resultados al Ceuta?

-Cuando estás en esta dinámica todo es negativo. Mirad nosotros el año pasado en noviembre y diciembre. El ánimo y la mente, a veces, son muy poderosas. Les hacen gol con demasiada facilidad. Están haciendo un buen partido, van ganando y cuando les hacen un gol a diez minutos del final, rápidamente le meten el segundo.

Mérida-Ceuta Mérida: Juan Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque, Nacho González, Álvaro Ramón; Acosta, Artiles o Meléndez, Larrubia, Nando Copete; Lolo Pla y Carlos Cinta.

Ceuta: Gato; Juan Gutierrez, David Alfonso, Robin, Josema Gallego; Reina, Julio Iglesias, Adri Cuevas, Antoñito; Luismi y Rodri.

Árbitro: Alexandre Alemán Pérez, del colegio canario.

Estadio y hora: Romano, 12.00.

Ya el fin de semana pasado fue capaz de ganar eliminando de Copa al Utrera y en estas dos semanas ha minirenovado el vestuario con los fichajes de Elías Pérez y Rodri Ríos. Para visitar el Romano, José Juan Romero pierde por sanción a Alain y por lesión a Aisar, Julio Iglesias, Liberto e Ismael César. Pero recuperan a Barreda, Adri Cuevas y Robin. «Tenemos que ganar como sea», es la frase de la semana en el vestuario caballa.

Juanma ha metido en la convocatoria a Meléndez pero ha sacado a Javi Montoya, la única baja de la semana. Así que la duda será saber si el mediocampista sevillano está lejos de recaer o si repetirá Artiles al lado de Luis Acosta. También regresará Felipe Alfonso, que no ha vuelto a jugar desde que se retirase por precaución hace tres semanas ante el Algeciras. «Hace entrenamientos normales con el grupo. El domingo pasado no jugó en Utebo por precaución, pero está con total normalidad».