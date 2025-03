El Mérida aún espera a 900 abonados

De los tópicos más manidos en el fútbol modesto sobresale el de que un club será lo que su ciudad quiera que sea. Fundamentalmente por ... la carga de razón que soporta. Y Mérida no está por la labor de sostener y empujar al suyo. En el fin de semana que arranca la Liga, el Romano cuenta con 2.600 abonados, aún muy lejos de los 4.000 que se marcó la entidad el pasado mes de junio. Lo mejor es que 510 son nuevas altas; lo peor es que aún faltan unos 900 del curso pasado.

En el club no están cabreados, pero sí altamente decepcionados. A pesar de que a estas alturas de agosto haya unos pocos abonados más que el año pasado en esta misma fecha, la cifra es tan pobre como floja, a la espera de que pase la Feria. Porque tras una campaña de captación tan agresiva como barata, tras dos temporadas acumulando promociones cada quince días para enganchar a los futboleros al equipo de su ciudad, con el equipo siendo el mayor representante del fútbol extremeño y con el club atravesando su mejor etapa institucional del actual siglo… la ciudad no se ha subido al proyecto.

Bajo el paragua de estos datos, hay aficionados que piden ser más ambiciosos deportivamente, futboleros que reclaman estar en categorías más superiores para regresar al estadio, abonados que se quejan por el precio de las entradas… y en el club se desconciertan: de las 100 camisetas que pusieron a la venta el día de la presentación a petición de la afición, sólo se vendieron unas quince. Y a la modalidad de pago fraccionado del abono reclamado por la afición para esta temporada, sólo 60 personas se han acogido a ella.

El club escucha y hace, pero no encuentra réditos. Agradecido a la masa de siempre, que no falla (a la espera de esos 900 que aún no han vuelto), el foco apunta a los otros: a los emeritenses a los que les gusta el fútbol pero no quieren ir a ver y a apoyar al equipo de su ciudad. En el porcentaje de población y abonados, Mérida se encuentra en la mitad de la tabla, muy por encima de Melilla, Linares o Unionistas, pero muy lejos de Castellón, Huelva o La Coruña.

Ampliar Sergi Guilló y su ayudante, Dani Soler, accediendo a la tribuna del Romano. JAVI CINTAS

Para que la vida vuelva a contarse a partir de las hazañas del equipo de la ciudad, como pasaba en los noventa, la ciudad debe abrazar más a su equipo. Para que los jóvenes de ahora entiendan lo que les cuentan sus padres sobre lo que llegó a conseguir el equipo de su ciudad, la ciudad tiene que ponerse a la altura. Para volver a acordarse dónde estaba uno en el gol de Cuéllar o Quique Martín, la ciudad debe volver.

Mérida-Algeciras, el viernes

Los aficionados seguirán llamándola Primera Federación, por tradición y por el ahorro de palabras, pero a efectos de 'naming' la categoría ha pasado a denominarse Primera Federación Versus e-Learning, una empresa de formación online para oposiciones que ha entrado como patrocinadora en la Federación Española, que ya ha fijado partidos de Liga los viernes: el primero en estrenar esa franja horaria será el Mérida, que jugará ante el Algeciras el viernes 6 de septiembre a las 21.00 horas en el estadio Romano. Será el último en jugar la segunda jornada (domingo 1 de septiembre a las 20.00 horas en Sanlúcar) y el primero en jugar la tercera.