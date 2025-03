El Mérida enmarca sus primeros 45 minutos

No hay en el fútbol nada más importante que el ganar. Y por eso precisamente le preguntaron a Rai en la noche del sábado…

-¿ ... Le ha gustado más el 1-0 o la primera parte de su equipo?

-Me ha gustado más cómo ha jugado el equipo en la primera mitad.

Por encima del triunfo y de los tres puntos.

Tirando el tiempo hacia atrás y tirándolo también hacia adelante, han pasado años y pasarán para que la grada vuelva a contemplar unos 45 minutos tan perfectos de su equipo. Los fríos datos reflejan un gol, cuatro paradas del guardameta del Linares, un larguero, cinco disparos bloqueados y más de media docena de tiros fuera. Pero las sensaciones reflejan más y mejor: el descaro del equipo, su verticalidad, el hambre y, por la fecha en la que nos encontramos, el ritmo.

Es verdad que el Linares pecó de ternura en defensa y es verdad también que el Mérida sufrió por su falta de contundencia defensiva en un par de acciones. Pero es que todo lo demás habla excesivamente bien del equipo de Rai. Sobre todo, de varios nombres propios: Felipe Alfonso y Dani Sandoval son dos pozos de petróleo por banda, Ismael Gutiérrez y Beneit suplieron a la perfección y (gustándose) a Luis Acosta y Escardó le puso la guinda a cada jugada ofensiva del equipo.

«Confiaba mucho en que el equipo iba a salir a este ritmo y nivel», confesó el técnico emeritense tras el estreno liguero. «Les he incidido en que había que afrontar el partido como una revancha, a nivel personal e interno, de lo que pasó el año pasado allí. Y han cogido la idea perfectamente: ha sido un equipo descarado, con ambición, con verticalidad, con ganas de pasar por encima al rival. El equipo ha disfrutado mucho jugando».

Lo dicho: lo peor de la noche para el Mérida fue el 1-0 final y el sufrimiento de los últimos minutos por no haber cerrado mucho antes el marcador. «Para como se ha desarrollado el partido, hemos sufrido demasiado. Lo hemos hablado en el descanso, que si no cerrábamos el partido, llegaría un momento en que sufriríamos. Y así ha sido. No hemos hecho bien permitiendo ese centro lateral y nos hemos podido quedar con una cara de tonto grande».

Novedades y sorpresas

Antes del partido, las dos grandes sorpresas de la alineación fueron el portero y el lateral izquierdo. José Andrés Oliveira, que arrancaba como tercer portero e iba a jugar en el Don Álvaro, le ganó la partida a Dani Vicente y se convirtió en el primer guardameta nacido en Mérida en ser titular desde que lo consiguiera Nacho Castrillo en la última jornada de la 03-04, ya con el equipo descendido a Tercera. Y Raúl Prada, asistente del único gol con un centro medidísimo, por delante de Lluís Llácer.

«Nos hemos decidido por José Andrés porque está a un nivel muy alto. Ha tenido durante el partido una personalidad tremenda. Y luego nos hemos decantado por Raúl Prada en la izquierda porque en campo contrario tiene buen golpeo, asociación y centros laterales y nos podía aportar bastante, como así ha sido», explicó Rai.

Y durante el partido, sorprendieron los cambios de Elo por Bourdal y los últimos diez minutos del renqueante Luis Acosta: «Tomás Bourdal tenía amarilla, el árbitro estaba sacando tarjetas a la mínima y no queríamos quedarnos con uno menos, porque habríamos sufrido bastante a estas alturas de temporada. Y luego Chuma estaba muy fatigado y queríamos fortalecer el medio por dentro, sobre todo en los últimos diez minutos en los que ellos han metido dos delanteros y jugando más directo y con centros laterales. Queríamos tener más efectivos en área para sacar este tipo de situación».

Sí tranquilizó Rai sobre el estado de Raúl Beneit: «Lo trataron durante el descanso por unas molestias, por una sobrecarga, y al principio del segundo tiempo nos pidió el cambio porque ya no podía más. Pero no está roto, hemos sido precavidos ahí». Estará por tanto junto a Luis Acosta en Sanlúcar de Barrameda el próximo sábado (20.30 horas). La única duda será la del lateral canario, Diego Parras, que se someterá en los próximos días a pruebas para diagnosticar sus molestias en el isquio.