El Mérida encuentra su punto de inflexión

Los primeros puntos a domicilio de la temporada le han valido al Mérida para salir del descenso siete jornadas después. Y sin embargo, no es ... lo más trascendental de la primera victoria lejos del Romano. Lo más trascendental es que el grupo de Fran Beltrán se demostró que puede jugar «con esfuerzo, sacrificio, competitividad, energía, alma…», ingredientes que descuidó en Almendralejo, Zamora, Salamanca o Navalcarnero. Con un jugador menos durante toda la segunda parte, el conjunto emeritense compitió como nunca antes lo había hecho este curso.

Aunque en tierra de nadie en mitad de la tabla, a cuatro puntos del playoff y dos por encima del descenso, el equipo de Fran Beltrán (13 puntos) se ha puesto casi al nivel de puntaje del Mérida de Sergi Guilló (14 puntos) o el Mérida de Juanma Barrero (14 puntos) a estas alturas del curso. «Y deberían haber sido nueve puntos de los últimos nueve porque el día de la Ponferradina deberíamos haber ganado, y eso no dependió ni de lo que hizo el rival ni de lo que hicimos nosotros. Yo espero que la expulsión de Lancho haya sido muy clara y que no haya lugar a la duda, porque en los últimos siete días hemos salido muy a perder con las decisiones de los árbitros», subrayó el técnico emeritense en el Pedro Escartín.

Más allá del triunfo, el cuerpo técnico descubrió a Javi Lancho de lateral zurdo, el paso adelante de Jacobo Martí en defensa, el sacrificio de Víctor Corral por delante de Martín Solar y a Raúl Beneit desbloqueando una nueva posición: la de lateral izquierdo. «Yo para lo que necesite el equipo, lo que me ordene el mister. Raúl está a disposición del equipo. Lo bueno es que ha salido bien», reconoció el mediocentro/interior/mediapunta/lateral derecho/lateral izquierdo del Mérida.

«Con diez sufrimos muy poquito: no nos hicieron ocasiones en contra y la más clara de la segunda parte la tuvimos nosotros», recuerda Beltrán. «Teníamos que dar con la tecla para ser más competitivos. Once contra once, fue un partido equilibrado donde nosotros tuvimos más acierto que el rival. Del mismo modo que hemos perdido partidos sin que nuestro portero hiciera ninguna parada y tras fallar varias ocasiones, en Guadalajara pasó al contrario». «Lo veníamos hablando durante la semana en el vestuario, que necesitábamos ganar», reconoce uno de los capitanes, Beneit.

Nueva tercera camiseta

Para recibir el próximo domingo (12.00 horas) a un Real Madrid Castilla que enlaza cinco victorias consecutivas, Fran Beltrán no podrá contar probablemente con los lesionados Artola y Miki Muñoz y seguramente con los sancionados Javi Lancho y Víctor Corral, que forzó este último sábado la quinta cartulina. «Víctor ha hecho un esfuerzo tremendo al jugar con molestias en el pubis. Así que a ver si lo podemos recuperar de la mejor manera posible. Es bueno que limpie porque no va a estar disponible en las próximas semanas».

Para preparar ese partido, el equipo descansará el jueves, a causa del reparto de cargas. El resto de días de la semana entrenará. Antes de enfilar la recta final de una de las visitas más esperadas del curso, la del filial madridista, el club emeritense presentará este martes la nueva tercera equipación, que iba a estrenarse en Copa del Rey ante el Navalcarnero y que no pudo ser por la coincidencia de colores. Será con acto sencillo en la Plaza de España a las 17.00 horas de este martes, con la presencia de un invitado especial. Hablará Alejandro Pérez y dos capitanes ejercerán de modelos. El club se ha decantado por esa hora para que acudan los máximos aficionados posibles y ese lugar por el simbolismo que lo vincula al nuevo diseño, que será un homenaje a la que lució un histórico Mérida por el 30 aniversario de Ipurúa.