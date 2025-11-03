HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Mérida celebran el primer gol del pasado sábado en Guadalajara. AD MÉRIDA

El Mérida encuentra su punto de inflexión

Gana por primera vez a domicilio, compite con un jugador menos, sale del descenso y casi se pone a la altura del puntaje de los equipos de Guilló y Barrero

R. P.

Mérida

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:52

Comenta

Los primeros puntos a domicilio de la temporada le han valido al Mérida para salir del descenso siete jornadas después. Y sin embargo, no es ... lo más trascendental de la primera victoria lejos del Romano. Lo más trascendental es que el grupo de Fran Beltrán se demostró que puede jugar «con esfuerzo, sacrificio, competitividad, energía, alma…», ingredientes que descuidó en Almendralejo, Zamora, Salamanca o Navalcarnero. Con un jugador menos durante toda la segunda parte, el conjunto emeritense compitió como nunca antes lo había hecho este curso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por secuestrar a un bebé en un bar de Navalmoral cuando la madre se ausentó
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  4. 4 Momentos duros para la extremeña Berta Collado: agradece la labor del personal sanitario extremeño tras perder a su madre
  5. 5 Detenido por herir con un vaso de cristal a un hombre en un pub de Badajoz
  6. 6 Una enorme bola de luz ilumina de verde el cielo de Extremadura: los expertos explican qué fue realmente
  7. 7

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  8. 8 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  9. 9 Trasladadas al hospital tres personas tras un choque frontal entre dos coches entre Mérida y Esparragalejo
  10. 10

    Las mujeres se abren paso en la Policía Local de los pueblos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Mérida encuentra su punto de inflexión

El Mérida encuentra su punto de inflexión