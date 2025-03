El Mérida no encuentra psicoanálisis

Y una salida más, el Mérida volvió a exhibir los problemas que le han condenado durante toda la temporada lejos del Romano. A saber: ... la incapacidad para resolver las transiciones del rival, el escaso peligro que genera cuando el contrario se encaja en bloque bajo y la desmoralización mental que sufre el grupo cuando se ve por detrás en el marcador. A veces sólo padece una de ellas, a veces dos… y a veces hasta las tres, como el pasado viernes en Villarreal. «Nos gustaría brindarles a los que se comen estos desplazamientos la victoria, pero vamos a seguir insistiendo hasta el final. Tenemos un déficit y tenemos que corregirlo», cerró sus impresiones sobre el partido Sergi Guilló en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

«Hicimos sesenta minutos a un buen nivel, dentro de un partido igualado, ante un equipo que en casa es muy potente. En esta ocasión hemos elegido estar más juntitos: de hecho, sólo nos han creado peligro en alguna pérdida nuestra. Y nosotros hemos tenido bastante control, hemos tenido la oportunidad de Raúl Beneit. Y en una transición, que sabíamos del peligro que podían tener, nos hemos vuelto a pegar un tiro en el pie y a hacernos daño de una forma que nos está costando muchos goles. Y no hacemos otra cosa que poner remedio para que no vuelva a ocurrir… y así vamos a seguir. Tras ese 1-0, el esfuerzo de los jugadores se ha notado: hemos puesto a futbolistas más ofensivos, intentando romper el partido... pero a partir del 2-0, se acabó todo», resumió el técnico emeritense.

Esta vez, con el partido muy controlado en la primera mitad, los emeritenses se descosieron tras el descanso y ya en los primeros minutos de la segunda parte les costó resolver dos transiciones del Villarreal B, hasta que en la tercera le castigaron con el gol. Unas transiciones que son difícil de frenar porque el equipo descuelga muchos futbolistas en ataque y porque le cuesta regresar tras pérdida, aparte de la falta de contundencia a la hora de resolver algunas de ellas. Los otros dos grandes problemas llegan a partir de ahí: con el rival en bloque bajo tras ponerse por delante, los de Guilló crean escaso peligro a pesar de los muchos jugadores que descuelgan en campo contrario. Echa demasiado en falta un filtrador de pases en la zona de tres cuartos. Y luego que, mentalmente, sufre mucho el ir por detrás en el marcador lejos de su afición. El Sanluqueño le hizo dos goles en apenas dos minutos hace una jornada… y el Villarreal B repitió estampa: el 2-0 llegó en el 83' y el 3-0 en el 86'.

Con este resultado, el Mérida se ha convertido en el equipo que más goles ha encajado del grupo: 45 goles en 28 jornadas, 25 de ellos a domicilio. «El 1-0 lo cambia todo», reflexionó Guilló. «Después de ese gol hemos intentado cambiar un poco, tener alguna situación con jugadores más ofensivos en el campo, pero es que todos los goles son similares. No hemos recibido goles en ataque posicional, porque creo que ahí hemos controlado bastante bien. Y luego el marcador vuelve a ensuciar la imagen que hasta el minuto 60-70 era bastante buena». De 42 puntos disputados a domicilio, el cuadro emeritense sólo ha conseguido diez: surfea entre el sobresaliente en casa y el suspenso como visitante.

Preocupa Beneit

Lo único bueno del partido es que Ismael Athuman provocó la quinta amarilla en el tramo final para aprovechar su ausencia con la selección el próximo fin de semana. La otra noticia mala es la posible lesión de Raúl Beneit, capital en el equipo esta temporada: «Arrastraba molestias, no sé si ha llegado a romperse. Ya ha jugado un poco tocado y ha pedido el cambio al descanso porque se notaba que la molestia le iba a más. Esperamos que no sea rotura y pueda llegar a la semana que viene. Pero creíamos que era importante que jugara de inicio», desveló tras el partido Sergi Guilló. Su salida del campo perjudicó notablemente al equipo, no sólo por el resultado, sino también por la sensación en el juego.

Para recibir el próximo viernes (20.30 horas) al Yeclano en el Romano, además de las dudas de Beneit y Edu Sánchez, el Mérida no podrá contar con el lesionado Juanjo y los ausentes por compromisos internacionales Ismael Athuman y Pablo Ganet. Al menos, ya el viernes recuperó a Busi y la próxima semana hará lo propio con Mizzian.