El Mérida empieza a sacarle la sonrisa a Rai

R. P. Mérida Domingo, 6 de agosto 2023, 18:41 Comenta Compartir

Las pretemporadas solo deberían valerle a futbolistas y entrenadores, pero también influyen en el ánimo de la grada. Hay aficionados que, aunque entienden para qué sirven, se frustran con un futuro descenso si el amistoso ha salido regular o se ilusionan con una temporada gloriosa porque han caído cinco ante un rival de Regional. Fantasías aparte, sí es verdad que al Mérida se le quedó mejor regusto en el paladar tras la prueba ante el Recreativo de Huelva que tras la prueba ante el Betis B.

De hecho, la primera media hora del test del sábado fue el mejor tramo de la pretemporada de este nuevo equipo de Rai. Y aún así, el técnico emeritense le sacó punta. «Hemos estado mejor con balón que sin balón», explica el míster. «Nos ha costado en la zona de creación cerrar por dentro algunas veces. Jugamos con un 4-2-3-1, pero en esos primeros 30 minutos Escardó y Caio (Peralta) han estado muy paralelos. Y por eso nos han filtrado por dentro muy fácil. Lo hemos corregido tras la pausa de hidratación y en la segunda parte hemos fijado más su pivote defensivo para que Chuma orientara la presión. Y luego, para que no suceda eso, tenemos que mejorar también la labor de los extremos para obligar a que el rival vaya por fuera».

Pero a partir de ahí, lo demás muy bien. «Si hubiéramos sido capaces de girar más rápido en algunas situaciones del juego, hubiéramos hecho más daño. Pero me voy muy contento con las sensaciones. Hemos estado bien con balón todo el partido y muy seguros en la línea de atrás. No nos han generado ninguna situación clara de gol. Al final los jugadores van ganando en confianza. Yo les transmito que se la tienen que ganar a través del error, el aprendizaje viene a partir de ahí. Y luego el paso de los días te va dando ese ritmo de competición».

A partir de este lunes, aminorarán las cargas de trabajo y los entrenamientos empezarán a ser más cortos y más intensos para que los futbolistas vayan cogiendo «la chispa que necesitamos en el último tramo de campo. La necesitan perfiles como el de Sandoval o Escardó». En el tour de amistosos de pretemporada, este miércoles toca el Córdoba (Romano, 20.00 horas) y el próximo sábado el Cacereño (Príncipe Felipe, horario aún por definir).

A la espera de Padilla

Y sin más lesionados que los que hay hasta ahora: Palomares, Elejalde, Álvaro Juan y Diego Parras. «Ahora no nos están haciendo daño, pero sí nos lo harán para lo que viene. Porque las ausencias van a tener pocos días antes del inicio liguero para coger la forma. No van a llegar con el ritmo que nos gustaría. Pero bueno… si contamos con ellos para el primer partido, aunque disputen pocos minutos, estaremos satisfechos». La idea es que Álvaro Juan y Diego Parras comiencen a entrenar esta semana y puedan disfrutar de algunos minutos en Cáceres el próximo fin de semana. «Pero no vamos a forzarlos».

«A ver si se cierra definitivamente el delantero que nos gusta porque estamos escasos de efectivos arriba», se refiere Rai a Jorge Padilla, que vendrá cedido del Tenerife sin opción de compra. «Estamos probando a Busi y Beneit por fuera y sí que necesitamos a algún jugador de arriba para este inicio de pretemporada». De momento, los chavales de la cantera le están dando aire al equipo en el día a día y en los propios partidos. «Tienen un descaro y un desparpajo enorme. Yo les digo que disfruten, que sean descarados y lo están demostrando. Sobre todo, en el día a día. Se están adaptando muy bien al nivel de los entrenamientos y eso nos viene muy bien a nosotros y a ellos para afrontar la temporada con el División de Honor». En cinco amistosos, Raúl Martín suma dos goles y Marcos Fernández, uno. El sábado, José Andrés, en lo poco que intervino, lo hizo con seguridad. Y Tiago Leal, Leo, José Borrella y Dabo siguen sumando sus minutos.