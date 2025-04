El Mérida se echa una siesta demasiado larga

Juanma Barrero: «Ha sido el peor partido de todo el año»

El técnico del Mérida, Juanma Barrero, no se guardó ni una crítica en sala de prensa del estadio Romano a su equipo: «Partido malo desde el inicio hasta el final, solo con algún tramo medio decente por el medio». Solo sacó de positivo que, cuando su equipo quiso, se puso por delante en el marcador. «Ha sido el peor partido de todo el año. No hay más. Hemos estado muy lejos de todo. Llegábamos tarde a la presión, nos costaba saltar, no hemos sido agresivo en la presión, ni vertical cuando recuperábamos… No hemos sido nosotros. Hemos concedido muchos regalos. Estoy muy descontento. Hemos intentado crecer a partir de lo individual, y nos hemos dado cuenta de que si no crecemos desde lo colectivo no estaremos cerca de ganar».