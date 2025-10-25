Al Mérida aún le dura el cabreo

R. P. Mérida Sábado, 25 de octubre 2025, 18:02 Comenta Compartir

El Mérida podría haber amanecido el sábado en puestos de playoff con doce puntos. Lo mereció por juego, de hecho. Pero se levantó con diez y un cabreo que aún le dura, tanto en el vestuario como en las gradas del Romano. Los emeritenses no estuvieron de acuerdo con el gol anulado a Dibrani por fuera de juego posicional de Chiqui, con el descuento decretado por Manrique Antequera y con el comportamiento del cuerpo técnico de la Ponferradina en los ocho minutos que duró la revisión de VAR.

«Hay pocas profesiones más difíciles que ser árbitro. Pero tenemos una tecnología maravillosa… y viendo repetida la acción muchas veces es imposible de entender que ahí haya un fuera de juego posicional cuando el jugador no hace por tocar el balón, no hace por bloquear al rival y no está cerca del esférico. Hoy hemos marcado un gol legal que no ha subido al marcador», opinó en caliente el técnico emeritense. Desde el gol de Dibrani, en el 56, hasta que se reanudó el juego, en el 64, pasaron un total de ocho minutos. El principal motivo fue la falta de imágenes y sonido en el monitor, de ahí que el colegiado tuviera que comunicarse a través de un teléfono móvil.

«¿Puede pasar que en directo veas a un jugador adelantado y pienses que es fuera de juego posicional? Puede pasar. Pero precisamente te ponen unas imágenes para que, con las pulsaciones más bajas, reinterpretes. Y hoy no lo ha querido hacer. El línea ha defendido a muerte su posición para que eso no se corrigiera». El gol había sido previamente anulado por el línea de la banda de tribuna y, sin imágenes, el colegiado se encontraba en la obligación de fiarse de su asistente. Incluso antes de que se reanudara el juego, volvió al monitor a verlo a petición del Mérida cuando por fin regresaron las imágenes. Pero Manrique Antequera se mantuvo finalmente en su decisión.

«Cosas que no se explican»

Lo que encendió a Fran Beltrán fue esa actitud del línea y también la del cuerpo técnico de la Ponferradina: «Hay un momento en que están condicionando al árbitro. Y vivir eso a veinte centímetros es muy duro. Nunca me había pasado algo tan exagerado, y tengo el derecho a expresarlo». Y por último, lo del descuento: «Se añade solo casi lo que se pierde en la revisión del gol. Con todo lo que pasa en el segundo tiempo entre ventanas de cambios, lesiones y otras revisiones. Y encima ese descuento se queda corto porque pita antes del 99. Hay algunas cosas que no se explican, cuando creo que, si hay algo bueno que están teniendo los árbitros en este sentido, es personalidad para ver añadidos de doce y trece minutos».

El único buen regusto con el que se fue Fran Beltrán del Romano fue con la imagen de su equipo, que completó su partido más competitivo de la temporada. «Hemos sido clarísimamente mejor que la Ponferradina, muy superiores. No solo media hora y en dos arreones. Hemos ajustado bien la presión, hemos defendido su juego directo, hemos robado arriba ante un equipo que no pretendía dar un pase, que es sólido, que encaja poco… Lo normal, cuando juegas un partido de esto diez veces, es que lo ganes en un porcentaje muy alto, pero hoy no ha sido posible».