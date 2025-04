Mérida y Diocesano no jugarán este fin de semana

R. P. Mérida Martes, 30 de agosto 2022, 21:23 Comenta Compartir

El Mérida y el Diocesano saben lo que publica la Federación Española a través de sus circulares. Ni contacto directo ni llamadas telefónicas ni 'off the record' de fuentes oficiales. Pero salvo sorpresa mayúscula, saben que no van a jugar este fin de semana. El jueves por la noche, o como muy tarde el viernes por la mañana, será oficial. Por tanto, el Talavera-Mérida de la segunda jornada en Primera RFEF y el Cerdanyola-Diocesano de la primera jornada en Segunda RFEF, se aplazarán y se jugarán entre semana.

Porque el Dux Internacional no cumplirá con los requisitos que publicó ayer la Federación Española, que tras estudiar sus alegaciones resolvió que, o inscriben a dieciocho jugadores o presentan un aval de 493.317 euros antes de mañana miércoles a las 12.00 horas o, si no, lo desinscribirá de la Primera RFEF. Que es lo que seguramente va a suceder, porque desde el propio club madrileño no para de filtrarse que no van a conseguir lo necesario para cumplir con lo que les pide la Federación Española.

«Deben garantizarse tanto los derechos del Dux como los derechos de los otros clubes y, por ello, debe adoptarse una medida provisional que balancee ambos derechos», se justifica el Juez Único de competiciones no profesionales. «Ofrecemos una situación más favorable, dado que la desinscripción permite seguir compitiendo y participar en Segunda Federación en la misma temporada». Pero la entidad madrileña, seguramente, desaparecerá. Por lo que el Talavera ocupará su plaza en Primera RFEF y el Cerdanyola catalán la vacante en el grupo de los extremeños en Segunda RFEF.

La opción de que el Dux ocupe la plaza de Segunda RFEF del Talavera es igualmente poco viable porque también necesitaría una cantidad que le solicita la RFEF que a día de hoy no tiene ni puede conseguir. «Esto es un caos, que empezó ya con el tema del Extremadura el año pasado, que alguien tendrá que ponerle solución en nuestro grupo. Porque los presupuestos están cerrados y los gastos son muy limitados, y no es lo mismo viajar a Talavera que a Cataluña. Habría que ponerle cordura», avisó ayer en Canal Extremadura Radio el presidente del Diocesano, Alfonso Abreu.

Hasta la confirmación oficial por parte de la RFEF, Mérida y Diocesano preparan semanas normales de entrenamiento. Pero saben que cuando se les notifique desde Madrid la nueva reestructuración de los grupos, no dará tiempo en apenas día y medio a preparar un partido de Liga, por lo que ambos encuentros serán aplazados.

Ahora, en conversaciones con sus respectivos cuerpo técnicos, ambos clubes deberán decidir si juegan un amistoso el fin de semana o descansan. «Una de las opciones sería jugar con el propio Diocesano o un partido entre nosotros con los chicos del filial», señala Nacho Ramos, director general del Mérida.

A la espera de lo que suceda a lo largo de este miércoles y mañana jueves, lo que tienen claro ambos conjuntos extremeños es que de ellos no depende absolutamente nada y están, por tanto, a la espera de noticias oficiales para recomponer la nueva realidad.

Goma le dejará su ficha a Akito Cuando aparecía en la hoja de alineaciones en el último amistoso ante el Don Benito y luego acabó sentándose en la grada de Santa Amalia, las conjeturas señalaron a Nacho Goma (Jerez de la Frontera, 1997) como la ficha sénior a liberar para la llegada de Akito. Ayer el conjunto emeritense lo hizo oficial, dos días antes del cierre del mercado de fichajes. Ahora el mediocampista jerezano tendrá que buscarse equipo en tiempo récord. Renovó automáticamente por el ascenso de mayo, pero el club ha decidido liberar ahora su ficha a la espera de la llegada del extremo japonés, que el Mérida espera solucionar en las primeras semanas de septiembre. «Contamos con él y su llegada está bastante cerca. Y como se cuenta pronto con él, teníamos que liberar una ficha», explican desde las oficinas del Romano.