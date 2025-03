Según el big data, Luis Acosta ha sacado el balón jugado desde atrás en 2.392 ocasiones esta temporada. El portero toca el saque de ... puerta en corto para el mediocentro gaditano, los dos centrales se abren, Acosta avanza unos metros y, cuando vienen a presionarle, abre a banda e inicia el ataque con superioridad. Todas han sido completadas con éxito. Hasta este sábado....

La primera vez que pudo, Iván Ania mandó a su equipo a presionar esa acción con tres rojiblancos. Y Luis Acosta, el gran protagonista de la semana por su renovación, falló por primera vez este curso. Le robaron el balón dentro del área e Iván Turrillo definió perfecto en el mano a mano con Palomares. Sí, chirrió ese error en el jugador más regular del curso y en uno de los mejores de la temporada.

A partir de ahí, el partido se le puso muy cuesta arriba al Mérida. Porque no iba a tener su día y, encima, arrancaba el duelo por detrás en el marcador. Ya fuera por el calor, por el viento, por lo que se estaba jugando el Algeciras, porque el Mérida ya estaba salvado, por todas las bajas en ataque de Juanma Barrero… a los emeritenses se les hizo bola el choque. De hecho, ofensivamente dibujó seguramente el peor partido del curso. Peor incluso que en Ceuta hace un mes.

La derrota se puede explicar con cientos de palabras y algunos párrafos más, pero es redundar en lo mismo: el Mérida no tuvo su día. Falló muchos pases fáciles, encontró muy pocas veces los espacios (y cuando lo hizo no los atacó) y no estuvo nada acertado en las inmediaciones del área de Rubén Miño. Sin Sandoval, Cinta y Chuma, Juanma Barrero lo intentó con Akito en punta y Nando Copete en banda. Pero no salió. Incluso moviendo a los cuatro de arriba de posición en algunos tramos del partido. Agua.

Algeciras Rubén Miño; Albarrán, Admonio, Jordi Figueras, Tomás; Mario Ortiz, Borja Fernández (Pepe Mena, 68'), Iván Turrillo (Juan Serrano, 79'), David Martín (Rodrigo Sanz, 79'), Roni; y Siddiki (Ale Benítez, 86'). 1 - 0 Mérida AD Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque, Nacho González, Álvaro Ramón (Diego Parras, 68'); Acosta, Meléndez (Ben Hamed, 84'), Larrubia (Viñuela, 68'), Nando Copete; Dani Lorenzo (Lolo Pla, 55') y Akito (Kamal, 84'). Goles: 1-0, Min. 3: Iván Turrillo.

Árbitro: Pedro Eugenio Muñoz Piedra, del comité madrileño. Amonestó a los emeritenses Nacho González y Kamal y a los locales Iván Turrillo y Jordi Figueras.

Incidencias: Alrededor de 4.000 espectadores en el Nuevo Mirador, unos 70 de ellos procedentes de Mérida.

Cuando no fallaba un pase corto, no encontraba el espacio generado; cuando no era capaz de sacar un centro fácil, no tiraba a puerta en una posición franca para hacerlo; cuando no era por una cosa, era por la otra. Porque no fue ni cuestión de actitud, ni de garra, ni de querer. De hecho, defensivamente el equipo cumplió durante gran parte del partido. Pero ofensivamente, en la primera parte lo único que hizo fue un tiro que salió por encima de la cruceta de Álvaro Ramón desde dentro del área en el 16' y, en la segunda mitad, un disparo desviado en semifallo de Nando Copete en el 64'.

Victoria justa

El Algeciras fue justo vencedor porque en las áreas hizo mucho más: en la propia no pasó peligro en todo el partido y en la del rival generó varias acciones que pudieron incrementar el marcador. Por ejemplo: a la media hora, una falta ensayada por la derecha, acabó estrellándose en un defensor emeritense cuando iba para adentro y, en la segunda jugada, el disparo se estrelló en el lateral de la red; al filo del descanso, David Martín disparaba desde la frontal y Palomares desviaba a córner; o ya en el 89', en una doble ocasión de Roni y Rodrigo Sanz.

Movió el árbol con el paso de los minutos Juanma Barrero, pero lo dicho anteriormente: tampoco. Lolo Pla sustituyó a los diez minutos de la segunda parte a Dani Lorenzo, cambiado por precaución ante unas molestias; Diego Parras y Viñuela entraron por Álvaro Ramón y David Larrubia a ver si ellos eran capaces de encontrar el espacio y el centro; Ben Hamed y Kamal entraron en el tramo final para insuflarle más ímpetu a la presión… pero que no, agua.

A falta de doce puntos por disputarse, la quimera del playoff de ascenso se apaga casi por completo. Pase lo que pase en los otros duelos directos de la jornada. Queda por tanto pelear por los puestos de Copa del Rey en las próximas cuatro jornadas, un objetivo tan ilusionante como suscrito allá por el mes de septiembre. Porque el Mérida acabará la temporada sin sufrir y con anhelos superiores a lo esperado. Toda una gozada. Eso sí, para alcanzarlos el grupo necesitará volver a su esencia. Precisamente la que no se dejó ver por el Nuevo Mirador de Algeciras.