El Mérida desquicia al Castilla

La apuesta de Fran Beltrán salió por la puerta grande del Romano: su equipo volvió a dar una zancada grande en sensaciones de juego, enlazó su cuarto partido sin perder (con diez puntos de los últimos doce) y cortocircuitó al actual mejor racha de victorias de la categoría, en poder del Real Madrid Castilla. La apuesta consistió, primero, en una presión muy alta, igualando las marcas en todo el campo, lo que derivó en unos primeros 45 minutos entretenidos jugados de tú a tú; y, segundo, en juntar las líneas en bloque bajo tras el descanso para tapar líneas de pase y aprovechar los espacios originados a la contra.

Fue un partido tan completo y grupal de los emeritenses que destacaron individualmente muchos jugadores. El más llamativo de todos fue, sin duda, Luis Pareja, que estrenó titularidad en liga con un doblete que abrió el marcador y un trabajo defensivo impecable. El segundo tanto del central madrileño, casi de seguido al primero, fue de típico delantero centro: con cierta ayuda de Valdepeñas y el cancerbero Fran González, se la llevó en el área de espuela, amagó para recortar y luego definió casi sin ángulo. Dos zarpazos psicológicos casi en las dos últimas jugadas de la primera mitad.

También sobresalieron los laterales Vergés y Jacobo Martí. El primero, que provocó con una acción individual brillantísima la expulsión de David Jiménez en el tiempo de añadido, se marcó su partido más completo de la temporada… y eso que ya había coleccionado unos cuantos hasta la fecha. La máxima nota se le queda corta: defendió con solvencia, le dio salida de balón al equipo por su banda, se incorporó con peligro en los últimos metros, entendió el partido como nadie… Y el segundo, titular por encima de un estandarte como Felipe Alfonso, confirmó su progresión de las últimas semanas y, ya no solo en ataque, sino que empieza a sumar en defensa.

Mérida: Csenterics; Jacobo Martí, Javi Domínguez, Luis Pareja, Vergés; Beneit (Gaizka, 70'), Martín Solar, Doncel (Manu Rivas, 79'); Areso (Benny Dibrani, 70'), Chiqui (Artola, 85') y Álvaro García (Rodrigo Pereira, 85'). 3 - 0 Real Madrid Castilla: Fran González; David Jiménez, Joan Martínez (Manu Serrano, 85'), Valdepeñas, Diego Aguado; Cestero, Thiago, Manuel Ángel, César Palacios (Mesonero, 85'), Daniel Yáñez (Leiva, 72'); y Loren Zúñiga (Bruno Iglesias, 56'). Goles: 1-0, min. 41: Luis Pareja. 2-0, min. 49+: Luis Pareja. 3-0, min. 72: Valdepeñas, en propia puerta.

Árbitro: Rubén Ruipérez Marín, del comité castellanomanchego. Expulsó con roja directa a los madridistas David Jiménez (95'), Manuel Ángel (95') y al técnico Álvaro Arbeloa (95'). Además, amonestó a César Palacios, Yáñez y Diego Aguado. Por el Mérida vieron cartulinas amarillas Beneit, Doncel, Pareja, Chiqui y Gaizka.

Incidencias: 4.625 espectadores en el estadio Romano José Fouto. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la madre del alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y la abuela del futbolista emeritense Eudald Vergés.

Y, una jornada más, mención especial a Álvaro García, que aunque no metió esta vez, sí pudo apuntarse un nuevo tanto en su hacer: el gol en propia puerta de Valdepeñas nace única y exclusivamente del encabezonamiento en la presión del delantero emeritense, que no da una carrera por perdida. Por eso lo celebró como si fuera suyo. Hasta se apuntó tras el partido la asistencia en esa medio chilena fallida que acabó con el primer tanto de Luis Pareja.

Tangana final

Más allá del resultado, la grada del Romano (repleta en tribuna y preferencia) vibró como nunca esta temporada con su equipo, porque al juego desplegado le adjuntó intensidad, concentración y hambre. Álvaro Arbeloa, el técnico del filial blanco, no lo entendió así y se quejó de que «el partido se pareció más a una guerra, con muchas faltas para romper el ritmo, provocaciones… sabíamos a lo que veníamos». De hecho, el Castilla empañó el final del choque con una durísima entrada de David Jiménez sobre Vergés, un pisotón de Manuel Ángel a Martín Solar en la tangana incomprensible que se montó y la expulsión del técnico madridista por decirle reiteradamente al árbitro «esto es una vergüenza».

Beltrán sorprendió de inicio con Jacobo, Javi Domínguez y Pareja atrás y Areso en banda derecha. Luego con Gaizka en el mediocentro en los últimos veinte minutos. Y al final dándole vuelo a Manu Rivas por delante de Vergés. E, independientemente del marcador, por rendimiento todo le salió bien al técnico emeritense. El grupo estuvo a la altura de la exigencia del partido y se metió a su grada en el bolsillo, que respondió como siempre en cada visita del filial madridista, al que por fin se ganó en el Romano. Si pudiera solventar su irregularidad a domicilio, el equipo parece que empieza a llamar a la puerta de la temporada.

Fran Beltrán: «Es un día para repartir enhorabuenas» Tras agradecer el empuje de la grada y valorar el encuentro de sus chicos, Fran Beltrán quiso comprender las palabras de Álvaro Arbeloa: «Nos ponéis el micrófono muy pronto. Las pulsaciones todavía están altas. Es más fácil salir cuando ganas que cuando pierdes. Para enfrentarnos a jugadores buenísimos con la mejor racha de victorias seguidas de la categoría, teníamos que estar intensos y fuertes. Para mí ha habido demasiadas amarillas por faltitas. Si nosotros hubiéramos sido agresivos de más, era imposible que hubiéramos acabado el partido con once con el listón que había puesto el árbitro. Es un día para dar enhorabuenas, por esa unión, por esa capacidad, ese coraje, alma, espíritu… El equipo está empezando a ser más sólido».

Álvaro Arbeloa: «Se ha parecido más a una guerra» No se mordió la lengua Álvaro Arbeloa tras el partido: «Sabíamos a lo que veníamos. Nos lo ha reconocido un jugador del Mérida tras el partido. Muchas faltas, provocaciones, hacer que esto no sea fútbol y sea más parecido a una guerra. Ellos se han adaptado mejor a ese contexto de partido. Es lo que estamos viviendo con el Castilla: es muy fácil jugar contra él porque se le puede agarrar, hacer 314 faltas y al final los que acaban con amarilla son los de blanco. Es algo que estamos viviendo mucho día tras día y es lo que hay. No podemos luchar contra lo que tenemos enfrente ahora mismo. Espero que todo madridista que esté aquí en Extremadura esté orgulloso de ser del Real Madrid».