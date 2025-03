El Mérida, a decidir qué quiere ser

Si las esperanzas de playoff se desinflan cada quince días a domicilio, el Romano vuelve a soplarlas una semana después. Es la rueda del Mérida. ... Los números como visitante dicen una cosa, pero los números como local dicen lo totalmente opuesto. Así que si los de Sergi Guilló vuelven a sumar otra victoria este viernes, se tirará otra semana dibujando sus cábalas de playoff. «Los próximos dos o tres partidos marcarán las posibilidades que tengamos a final de temporada, y yo sigo siendo ambicioso: quiero llegar al último partido jugándome la posibilidad de playoff», recalca el técnico emeritense.

En esa rueda anda girando también la afición, que llega al Romano apesadumbrada por la última salida del equipo y se marcha feliz y soñadora: «Tenemos que volver a engancharlos», le pide Guilló a su vestuario. «Tenemos que generar en la afición esa confianza que teníamos a principios de temporada. Hinchar otra vez ese globo de la ilusión. Los mismos puntos valen lo mismo fuera que en casa, y en casa estamos haciendo una gran temporada. Y la afición se engancha con resultados y sensaciones. Yo espero que nos apoyen como siempre porque los tenemos que tener de nuestro lado. Y los vamos a tener».

Internacionales (Ismael Athuman y Pablo Ganet) y lesionados aparte (Juanjo Sánchez), Guilló podrá contar con todo su plantel, a la espera de las sensaciones de última hora de Raúl Beneit y Edu Sánchez. «Edu ha entrenado en la última sesión y de Raúl aún no sabemos qué lesión tiene porque es algo muy liviano. Todo dependerá de la sensación que tenga en el último entrenamiento. Si está, valoraremos que sea titular; si ha entrenado poco, empezará como suplente; y si nota molestias, se quedará fuera de la convocatoria. Pero el plan de partido, juegue o no Beneit, no va a cambiar. Sabemos lo que tenemos que hacer».

Mérida UD Palomares; Felipe Alfonso, Falcón, Saúl del Cerro, Nil Jiménez; Miki Muñoz, Busi, Miguel Carvalho; Doncel, Liberto Beltrán y Javi Eslava. - Yeclano Deportivo Iván Martínez; Víctor Olmedo, Antonio Sánchez, Álvaro Mayorga, Gabri; Juanje, Carmona, Pau Pérez, Serpeta; Javi Martín y Naranjo. Árbitro Guillermo Cueto Amigo, del comité castellano leonés.

Estadio y hora Romano José Fouto (20.30).

Atrás, sin Ismael Athuman, Falcón podría volver a coincidir con Bonaque, Pareja o incluso el mismo Saúl del Cerro. Y en el centro, si finalmente Raúl Beneit no está para jugar, a Miki Muñoz lo podrían acompañar Busi, Miguel Carvalho o incluso Doncel, o volver a alinear en el 'once' a Álvaro Juan. «Tenemos jugadores de sobra para suplir las bajas que tenemos. Elegiremos a los que creamos que están en mejor momento de forma y nos venga mejor según el plan de partido. Pero tenemos muchas posibilidades para suplir a los ausentes».

Regresa Javi Martín

El Yeclano, seis puntos por debajo en la tabla clasificatoria, llega al Romano con tan solo una victoria en los diez últimos partidos: 2-0 al Sevilla Atlético en La Constitución. Es decir, fuera de casa no gana desde el 21 de diciembre en Villarreal. En su último desplazamiento perdió en Ibiza y el domingo pasado empató a uno ante el filial del Atlético de Madrid. «Ellos también cambian a domicilio lo que hacen en su casa. Es un equipo muy incómodo porque contrarresta muy bien las virtudes del rival. Nosotros no podemos mirar muy allá, sólo en el Yeclano y en el partido a partido porque, repito, en dos o tres partidos sabremos por qué vamos a pelear en el tramo final de curso».

«Creo que nuestro equipo ha mejorado mucho respecto al mes de enero y febrero», analiza el técnico murciano, Adrián Hernández. «Nos falta conseguir un par de resultados, dominar los detalles y concluir las acciones que tenemos. Buscaremos la manera de complicarle al Mérida el partido, pero ellos tienen un frente de ataque muy difícil de sostener, con cuatro o cinco futbolistas que te hacen sufrir». El Yeclano viajó el jueves por la mañana con la única baja de su mediocentro Sato, sancionado por acumulación de amarillas, pero con un viejo conocido por el Romano como el extremo Javi Martín, importante en la resurrección del equipo el curso pasado.