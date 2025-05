El Mérida no cuenta con hasta doce jugadores

R. P. MÉRIDA Sábado, 4 de junio 2022, 18:08 | Actualizado 18:44h. Comenta Compartir

Seis días ha tardado el Mérida en comunicar con quién cuenta y con quién no de la plantilla del ascenso. Doce de esos futbolistas no continuarán y otros diez, en principio, sí. De los que quiere el club, ya están confirmados Bonaque y Nacho Goma (aunque el de este no es oficial aún). Y en breve cerrarán la continuidad de Artiles y Javi Montoya. Los otros cinco que tienen una oferta de renovación sobre la mesa son Felipe Alfonso, Nacho González, Álvaro Ramón, Mario Robles y Lolo Pla. Más Diego Parras, que se ha tirado toda la temporada en blanco por una lesión de pubis.

La dirección deportiva ha decidido prescindir de Gaspar, Higor Rocha, Emilio Cubo, Aitor Pons, Diego López, Héctor Camps, Guille Perero, Chirri, Carmelo Merenciano, Ebuka, Adriá Rojas y Pedro Lagoa. Algunas de ellas lógicas y otras, como siempre en este tipo de decisiones, sorprendentes y dolorosas.

Gaspar anotó el gol del ascenso en La Nucía; Higor Rocha fue la gran estrella del equipo en la primera vuelta del campeonato; Emilio Cubo era el capitán y el jugador con más temporadas en ese vestuario del Romano; Aitor Pons, la gran revelación del tramo final de curso; Diego López, uno de los baluartes del cambio del equipo tras su llegada en el mercado de invierno; Héctor Camps y el gol que dio el pase a semifinales en Alcoy; Guille Perero, aparte de la asistencia en el gol de Gaspar, un puntal por banda de notable rendimiento; y Chirri es de Mérida y del Mérida. Más esperadas eran las de Ebuka, Pedro Lagoa, Carmelo Merenciano y Adriá Rojas, los jugadores con menos minutos de la temporada.

El club ha querido despedir a tres de ellos con palabras muy específicas en su comunicado de despedida. Sobre Chirri, «uno de los nuestros. Millones de gracias por implicación y entrega con el equipo de tu ciudad. Serás siempre uno de los nuestros»; sobre Gaspar, «guardaremos ese gol para toda la vida. Gracias Don José»; y sobre el capitán Emilio Cubo, «gracias por tu trabajo y entrega en estas tres temporadas defendiendo nuestro escudo».

Lo próximo será anunciar la renovación de Juanma Barrero y, a partir de ahí, las primeras renovaciones y los fichajes ya firmados.

