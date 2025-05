Un punto que al Mérida le sabe a poco

R. P. MÉRIDA. Domingo, 19 de marzo 2023, 16:04 | Actualizado 17:36h. Comenta Compartir

El Mérida volvió a mostrar su mejor versión en un escaparate grande. Y no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. ... Pero otra vez la falta de puntería le resignó a sumar, tal vez, menos puntos de los que mereció, sobre todo en la segunda mitad. Porque tras el descanso el equipo de Juanma Barrero coleccionó hasta cinco ocasiones clarísimas de gol: Erik no atinó con el balón en área pequeña en el 59' cuando lo tenía todo para embocar, Sandoval no acertó con el pase de la muerte a Carlos Cinta en el 60', Nando Copete lanzó al lateral de la red un mano a mano con Mario de Luis en el 65', el propio Mario de Luis le sacó a Carlos Cinta un brazo prodigioso a otro mano a mano en el 68' y otra vez el guardameta madridista desbarató casi con el hombro otro mano a mano esta vez de Dani Lorenzo en el 81'.

Ocasiones aparte, una salida más el Mérida volvió a exhibir una colección de seriedad, competitividad, ejercicio defensivo, transiciones rápida y lectura de partido propias de un equipo que no puede descender e, incluso, que no debería sufrir en el tramo final de esta temporada. Pero… pero… necesita enfocar la puntería. Como ante el Talavera hace una semana o el Badajoz hace dos, con un poco de acierto se hubiera llevado clarísimamente los tres puntos. Pero como no, pues deberá seguir picando piedra. La primera parte fue muy obediente al guion escrito en la previa tanto por Raúl González como por Juanma Barrero: casi toda la posesión para los chicos del Castilla (74% a 26%) y el Mérida quedándose con las contras y las jugadas rápidas. Al técnico madridista no le gustó que su equipo fuera capaz de probar a Palomares tan solo una vez, en el 39' y tras un balón suelto por rechace en el punto de penalti que remató claramente Noel; y al emeritense, por su parte, que los suyos no tradujeran en peligro al menos una cuarta parte de las veces que salía. Lo único del Mérida en esta primera mitad fue un tiro desde la frontal de Meléndez que obligó a esforzarse a Mario de Luis en el 7'. Real Madrid Castilla Mario de Luis; Tobías (Álex Jiménez, 71'), Marvel, Carrillo, Rafa Marín; Aranda, Mario Martín; Arribas, Peter (Iker Bravo, 70'), Theo Zidane (Nico Paz, 57'); y Noel (Álvaro Martín, 57'). 0 - 0 Mérida Palomares; Felipe Alfonso, Nacho González (Álvaro Ramón, 59'), Erik Ruiz, Diego Parras; Acosta, Meléndez, Sandoval (Viñuela, 89'), Nando Copete (Busi, 80'), Dani Lorenzo (Kamal, 89'); y Carlos Cinta (Lolo Pla, 80') Árbitro Jorge Tárraga Lajara, del comité castellano manchego. Amonestó al madridista Marvel y a los emeritenses Meléndez y Busi.

Incidencias Alrededor de 2.200 espectadores en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas, con alrededor de 200 aficionados emeritenses.I Eso sí, al Mérida le estaba saliendo mejor su plan que al Real Madrid Castilla: defendiendo en bloque bajo, no sufrió apenas peligro en los primeros 45 minutos de juego. Mucha concentración, muchas ayudas, todos muy juntitos… y los chicos del filial blanco ansiosos porque no encontraban huecos ni buscándolos con catalejo. Por el contrario, Carlos Cinta fue un islote entre tanta bandera blanca. Se le sumaban Nando Copete por la izquierda y Sandoval por la derecha, pero allí había mucha agua para cultivar nada. De hecho, el Mérida no descansó con posesión larga en campo contrario ni una sola vez. Todo se reducía a salir rápido y disparos desde media distancia de, mayormente, Sandoval o Nando Copete. La famosa manta de Tim: que si te tapas los pies te descubres la cabeza y viceversa. Tras el descanso, todo cambió. Quiso Raúl González darle más balón al Mérida para poder robarle y salir a los espacios, pero tras otra gran parada de Palomares a tiro de Arribas desde área pequeña a la salida de un córner en el 51', los de Juanma crecieron una barbaridad. A partir de ahí, no solo llegaron las mejores ocasiones del partido y del Mérida, sino que además el equipo emeritense empezó a gustarse y a encontrarse más cómodo. A pesar incluso de los inconvenientes, como la lesión en el hombro de Nacho González que obligó a recomponer la defensa de manera rara e inédita: Diego Parras y Álvaro Ramón en los laterales y Erik y Felipe Alfonso cerrando por dentro. El recital, sin balón en la primera parte y con balón en la segunda, del trivote formado por Acosta, Meléndez y Dani Lorenzo fue para salivar. Hubo un momento en el que el mayor temor era perder por lo tanto fallado y lo tanto jugado. A pesar de las llegadas del Real Madrid Castilla, que se quedó a cero por tercera vez esta temporada, el Mérida fue creciendo (creyéndoselo) con el paso de los minutos. Aún con los cambios. Hasta pudo haber un posible penalti de Mario de Luis sobre Lolo Pla en el 90', pero como el emeritense se levantó pronto para seguir con la jugada, el árbitro dejó de dudar. El que ya no duda es este Mérida: vuelve a ser el de la primera vuelta. Ahora solo le falta recuperar la puntería.

