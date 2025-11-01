HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Álvaro García celebra el segundo tanto del Mérida ante el Guadalajara en el Pedro Escartín. Mérida AD
Primera RFEF

El Mérida cambia su inercia a domicilio

Encarriló el partido en la primera parte y supo defender su ventaja en la segunda pese a jugar con uno menos por la expulsión de Lancho

Millán Gao

Guadalajara

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:36

Comenta

El Mérida salió del descenso impulsado por un más que meritorio triunfo a domicilio contra el Guadalajara (0-2). La del Pedro Escartín fue la ... primera victoria del conjunto blanquinegro lejos del Romano José Fouto en la presente temporada. Dos tantos dieron ventaja antes del descanso, pero hacia la conclusión del primer tiempo, Lancho se marchó expulsado con tarjeta roja directa, si bien la segunda parte mostró las virtudes defensivas del Mérida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Agustín Gilete Tapia, exalcalde de Membrío, en un grave accidente de tráfico en Asturias
  2. 2

    Encuentran huesos humanos en una escombrera a las afueras de Arroyo de la Luz
  3. 3 Rescatan y trasladan en helicóptero a un hombre que cayó a una zona escarpada en la provincia de Badajoz
  4. 4 Maribel Vilaplana, en el hospital
  5. 5 Pedro Sánchez participará con Gallardo este miércoles en un acto público del PSOE en Mérida
  6. 6

    La policía busca el arma del crimen del asesinato de la funcionaria en Badajoz
  7. 7 Cinco de las diez localidades más lluviosas de España este sábado son extremeñas
  8. 8 Despedida a RUCA
  9. 9 Embestida a un coche, tiroteo y secuestro de su conductor en Madrid
  10. 10

    Nueve meses de prisión por calumnias e injurias contra el alcalde de Malpartida de Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Mérida cambia su inercia a domicilio

El Mérida cambia su inercia a domicilio