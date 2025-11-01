El Mérida cambia su inercia a domicilio

El Mérida salió del descenso impulsado por un más que meritorio triunfo a domicilio contra el Guadalajara (0-2). La del Pedro Escartín fue la ... primera victoria del conjunto blanquinegro lejos del Romano José Fouto en la presente temporada. Dos tantos dieron ventaja antes del descanso, pero hacia la conclusión del primer tiempo, Lancho se marchó expulsado con tarjeta roja directa, si bien la segunda parte mostró las virtudes defensivas del Mérida.

El encuentro empezó nivelado y con diversas opciones de ataque para ambos conjuntos. Un cabezazo de Neskes al poste a centro de Gallardo salvó a Csenterics de encajar a los siete minutos. La primera llegada del Mérida, al minuto siguiente, sí tuvo el premio del gol. Un centro cerrado de Doncel desde la derecha fue peinado de cabeza por un zaguero local, Casado, que batió por sorpresa a su compañero Amador.

Samu Mayo probó suerte desde la frontal del área en dos ocasiones, pero se topó ambas veces con Csenterics. Poco después, Gallardo lo intentó de remate a la altura del punto de penalti y de nuevo Csenterics desvió el balón. Del posible 1-1 se pasó al 0-2 justo al cumplirse la media hora de juego. Un saque de esquina ejecutado por Doncel fue a la cabeza de Javi Domínguez al segundo palo y el central cedió a Álvaro García, que, en el área pequeña, solo tuvo que empujar el esférico para ampliar diferencias.

El Mérida ganó presencia con la posesión hasta un adverso tiempo añadido de la primera parte. En una acción de presión, Lancho asestó un golpe en la cara a Gallardo que el colegiado interpretó como agresión tras la revisión de videoarbitraje solicitada por el conjunto local, expulsando con tarjeta roja directa al lateral izquierdo visitante. El Mérida se vio abocado pues a disputar toda la segunda parte en inferioridad numérica aunque teniendo dos tantos de ventaja.

Guadalajara: Amador; Gallardo, Ablanque, Casado (Cera, min. 46), Julio Martínez (Batán, min. 59) (Víctor, min. 83); Manu Ramírez (Pablo Muñoz, min. 55), Samu Mayo, Borja Díaz, Pablo Rojo (Cañizo, min. 46), Neskes; y David Amigo. 0 - 2 Mérida: Csenterics; Jacobo (Felipe, min. 83), Gaizka Martínez, Javi Domínguez, Lancho; Solar (Pareja, min. 83), Raúl Beneit; Doncel (Víctor Corral, min. 75), Benny (Areso, min. 64), Chiqui (Manu Rivas, min. 64); y Álvaro García. Goles: 0-1: Casado, en propia puerta, min. 8. 0-2: Álvaro García, min. 30.

Árbitro: Bárcenas Torres (Comité riojano). Expulsó con tarjeta roja directa al visitante Lancho (min. 45+3). Amarilla a los también visitantes Areso, Chiqui, Csenterics, Manu Rivas, Solar y Víctor Corral.

Incidencias: Pedro Escartín. 2.345 espectadores.

El entrenador del Guadalajara, Pere Martí, movió el banquillo por partida doble al paso por los vestuarios dando entrada a Cera y Cañizo por Casado, protagonista desafortunado del primer tanto, y Pablo Rojo. El Mérida defendió en bloque bajo y trató de aprovechar los contragolpes. Pronto hubo otras dos permutas locales para modificar el tablero.

El Guadalajara acaparó el esférico, pero no generó el peligro del primer tiempo, cuando el partido estuvo 11 contra 11. Los locales sí lograron forzar muchos saques de esquina aunque las acciones defensivas visitantes resultaron encomiables. Fran Beltrán introdujo a Felipe y Pareja como últimos recambios. El partido se agitó cerca de la conclusión del tiempo reglamentario: en una acción de mucho barullo dentro del área visitante, el revulsivo Cera batió a Csenterics aunque el FVS evidenció un fuera de juego previo de Borja Díaz, con lo cual el tanto del recorte de diferencias no subió finalmente al electrónico del Pedro Escartín.

La determinación del videoarbitraje aniquiló las esperanzas del Guadalajara de meterse en el partido de cara al tiempo añadido. Todas las amonestaciones del partido, una tarjeta roja directa y seis amarillas, fueron a jugadores de un Mérida trabajador y muy mentalizado sobre el césped para estrenar el casillero de victorias a domicilio dentro del grupo 1 de Primera RFEF.