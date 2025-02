El Mérida busca un lateral, un mediocampista y un delantero

r.p. Lunes, 9 de enero 2023, 13:45 Comenta Compartir

A pesar de la derrota ante el colíder Alcorcón, el Mérida aún continúa muchos puntos por encima del descenso. Concretamente, ocho por encima. Pero hay una sensación en el vestuario de que el club debe de dar, al menos, un pasito hacia adelante en este mercado de invierno. Que la primera vuelta ha sido de notable alto pero que en la segunda será muy complicado mantener ese nivel. Y más con una plantilla mermada por las lesiones y cuyos mejores jugadores están muy por encima del nivel esperado. «El bajón va a llegar, tanto grupal como individual. Es muy difícil mantener este nivel», coinciden varios miembros del plantel.

En estos casi cinco meses de competición, Juanma Barrero ha sufrido las ausencias de Javi Montoya (6 jornadas), Lluís Llácer (16 jornadas), Kamal (12 jornadas, de momento), Akito (5 jornadas y otras 5 de adaptación) y Nando Copete (siete jornadas, de momento). Además, Garay se fue en el primer día del año, Sandoval está ahora mismo lesionado y, desde que le comunicó al cuerpo técnico que no se encontraba cómodo jugando en la izquierda, Artiles, uno de los mejores jugadores el curso del ascenso, ha pasado a un segundo plano, tanto de apariciones como de rendimiento.

Por eso el director deportivo, David Rocha, pretende completar en este mercado invernal las 22 fichas y por eso el cuerpo técnico ha pedido un lateral izquierdo, un mediocampista y un delantero. Todo dependerá de hasta dónde esté dispuesto a llegar económicamente el dueño de la entidad, Mark Heffernan. «Mínimo, espero un lateral sub-23», opinó Juanma Barrero en la rueda previa del sábado. «Y siempre insisto en un 'nueve' que nos dé algunos registros diferentes a los que ya tenemos. Pero algo que sea para mejorar. No me gustaría que viniese alguien que no nos mejorara y que no cuadrase bien en el vestuario».

Porque no entró en la marcha de Artiles al desconocer los planes del jugador. «A mí nadie me ha dicho nada», dijo el sábado. «Eso es un tema para que le preguntéis al director deportivo», dijo el domingo. La salida de Artiles al Hércules, a falta de algunos flecos, está casi hecha. Aunque el club no aceptará la operación hasta que le encuentre un sustituto, para no dejar más mermada aún la plantilla de Juanma Barrero.

Sería la única ficha senior con la que contaría la dirección deportiva a la hora de fichar en los próximos días. Dependiendo de las oportunidades que les ofrezca este mercado, la utilizará en un mediocampista o en un delantero. Pero independientemente de la decisión, el cuerpo técnico quiere utilizar esa ficha senior más las dos de sub-23. En un lateral, en un mediocampista y en un delantero.

Hasta el momento, tras las bajas de Garay y Lluís Llácer, la dirección deportiva sólo le ha dado el alta a Diego Parras, que ya debutó el domingo en los últimos minutos ante el Alcorcón tras año y medio sin jugar. Tiene ahora veinte días por delante para completar un plantel que, ante las bajas y los apercibidos de sanción, necesita ayuda. Y más intuyendo, aunque no esperando, que algún día el equipo deberá entrar en una mala racha que, hasta el momento, no ha tenido.