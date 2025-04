El Mérida asalta el Reina Sofía

El Mérida sumó tres puntos de oro en un campo muy difícil como es el Reina Sofía, donde hasta la fecha solo había ganado ... el Celta B. El conjunto dirigido por Juanma Barrero superó al conjunto salmantino con un solitario gol de penalti que transformó Bonaque para darle tres puntos al conjunto romano, que se aleja de la zona de peligro y mira de reojo al playoff.

UNIONISTAS 0 - 1 MÉRIDA Unionistas: De la Cruz; Fran (Ramón Blázquez, min. 68), Ramiro, Leal (Óscar Sanz, min. 81), Rojo; Chapela, Mikel Carro (Losada, min. 81), Héctor Nespral, Juanpa (Neskes, min. 57); Santos y De la Nava (Raúl Beneit, min. 68).

Mérida: Palomares; Felipe, Bonaque, Erik, Álvaro Ramón (De la Víbora, min. 16); Meléndez, Acosta; Larrubia, Nando Copete (Fran Viñuela, min. 84), Sandoval (Lolo, min. 84); y Chuma (Busi, min. 64).

Gol: 0-1 Bonaque, de penalti (min. 37).

Árbitro: Gómez Lameiro (Comité gallego) Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores locales Leal, Mikel Carro y Ramiro y a los visitantes Larrubia, Nando Copete y De la Rubia.

Incidencias: Reina Sofía. 2.245 espectadores.

Arrancó el partido con un ataque por la banda diestra emeritense en el primer minuto de juego. Fue una acción de Larrubia que acabó en las manos del guardameta local. Cinco minutos después el Mérida lo volvió a intentar por el mismo costado. Fue Felipe el encargado de poner un centro raso que no remató correctamente Nando Copete. Fueron minutos de dominio del cuadro romano, que supo aprovechar los espacios generados por los laterales de Unionistas.

El Mérida tuvo que lamentar la baja de Álvaro Ramón. El lateral leonés, uno de los imprescindibles de Juanma Barrero, notó unas molestias que le impidieron continuar sobre el césped y cedió su plaza a De la Víbora. Unionistas se dejó ver en ataque tras muchos minutos sin aparecer por el área de Palomares. En el minuto 20 fue Chapela el encargado de poner un tímido centro que, finalmente, acabó en saque de esquina para el conjunto charro.

El equipo salmantino dispuso de un nuevo saque de esquina a raíz de una mala salida de balón de De la Víbora, quien tuvo que resolver el problema enviando el balón a córner. Chapela sacó desde el cuarto de circunferencia para un Santos que llegó desde atrás para rematar. El balón lo despejó la zaga del Mérida, aunque Ramiro lo volvió a intentar con un cabezazo que acabó en las manos de Palomares.

Juanpa, camino de la media hora, puso un centro que dejó atrás a toda la defensa del Mérida, aunque Chapela no llegó por poco a rematar. El propio Chapela puso un nuevo centro y Santos fue el encargado de cabecear un balón que la defensa del Mérida se encargó de despejar evitando el manifiesto peligro del cuadro salmantino.

Nando Copete, cuando corría el minuto 35, recibió un balón dentro del área, de espaldas a portería. Leal entró demasiado tarde y derribó al mediapunta de Almendralejo en una acción en la que Gómez Lameiro no dudó en señalar como acción punible. La pena máxima la transformó Bonaque con un disparo fuerte y raso que fue adivinado por De la Cruz, pero que finalmente acabó en el fondo de la red. De esta forma, en los mejores momentos de los locales, el Mérida se puso por delante en el marcador desde los once metros.

Unionistas reaccionó al gol del conjunto emeritense con un disparo de Fran Rodríguez desde dentro del área y escorado que acabó lamiendo la cruceta de la portería de Palomares. Juanpa puso una falta desde la línea de tres cuartos que peinó De la Nava y Santos que no llegó a rematar. Un minuto más tarde, los mismos protagonistas tuvieron una nueva ocasión. Juanpa puso un buen centro para Santos, que remató en el área pequeña un balón que fue directamente a las manos del portero del Mérida. La última ocasión de la primera mitad fue una llegada del conjunto romano que comandó Sandoval y que acabó con un disparo del propio jugador del cuadro emeritense.

La segunda parte arrancó con un centro de Fran que remató Santos y que acabó sacando de puños Palomares. El Mérida respondió con una contra que finalizó en disparo de Nando Copete. El balón salió muy alto, por encima de la portería de De la Cruz. El equipo charro se volcó al ataque, sobre todo por el carril derecho, y disfrutó de varias llegadas ganando la espalda de De la Víbora.

Chapela puso una falta demasiado larga en una acción en la que un jugador local fue derribado. Sin embargo, el árbitro de la contienda no vio en esa ocasión carga suficiente como para pitar la pena máxima. El indómito Chapela se internó por el flanco derecho en una gran jugada individual que acabó en un centro que no encontró rematador. El rebote quedó en las botas de Juanpa, que no pudo rematar, pero sí puso un nuevo centro para el extremo de Chiclana, que llegó a forzar un córner para el equipo local.

De nuevo Chapela

Chapela tuvo una nueva ocasión tras dejar atrás a dos jugadores del Mérida en una gran acción individual que culminó con un potente disparo que se marchó ligeramente desviado de la portería de la escuadra emeritense, que volvió a acercarse por los dominios locales en una doble ocasión mediado el segundo periodo. Meléndez puso una falta que remató Erik sin suerte y, en segunda instancia, el Mérida aprovechó un error en salida de balón de Héctor Nespral para que Sandoval se plantase dentro del área local. La jugada la culminó Larrubia con un centro que fue directo a las manos del portero.

Ramiro cabeceó una falta lejana, aparentemente sin peligro, aunque finalmente el buen remate del central del equipo salmantino acabó con el balón rozando el larguero de la portería de Palomares. No cesó el ataque del cuadro charro y Ramón Blázquez puso un centro pasado al segundo palo que remató Neskes con potencia directamente al muñeco, en este caso al portero del Mérida.

En los últimos minutos de partido, Unionistas intentó irse al ataque en busca del empate. La férrea defensa del Mérida permitió aprovechar los espacios para llegar con peligro a la contra por ambas bandas. Con el tiempo reglamentario ya cumplido, Lolo intentó el segundo gol con un disparo desde fuera del área. Blandito y desviado, el balón se paseó sin peligro alguno. La última jugada fue un saque de esquina de Unionistas en el que subió el portero local. La jugada acabó en un disparo lejano de Rojo que no encontró puerta justo antes de finalizar la contienda.