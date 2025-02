El Mérida abre su nueva época

r.P. Viernes, 10 de junio 2022, 16:17 | Actualizado 18:00h. Comenta Compartir

El Mérida ha comenzado una nueva etapa. Ya no están Paco Puertas ni Ander Garitano y a partir de ahora las cabezas visibles del club serán Mark Heffernan, Nacho Ramos, David Rocha y Juanma Barrero. De ahí que, en la comparecencia del viernes, tanto gerente como director deportivo como entrenador empezaran agradeciendo a los que ya no están antes de centrarse en lo que ha de venir. «Gracias a Paco porque has dejado un club estable y mejor del que te encontraste hace tres años. Gracias a Garitano, principal artífice de esta última plantilla y que desde su casa ha estado apoyando y disfrutando con nosotros. Y gracias también a Mark por mantener la estabilidad y que solo pensemos ya en lo deportivo, una vez se han abonado ya los sueldos y las primas de esta temporada».

Y lo que ha de venir es prudencia, trabajo y estabilidad. Hacia ahí se encaminaron los discursos de David Rocha y Juanma Barrero, que llevan ya varias semanas trabajando conjuntamente en el nuevo proyecto de Primera Federación. La idea inicial del cuerpo técnico, si la temporada comenzara el 27-28 de agosto, es arrancar la pretemporada el alrededor del 15 de julio. Aunque es una decisión que todavía no está cerrada.

Además, en el club son conscientes de que la pretemporada deberá realizarla por completo lejos del Romano, que se someterá en los próximos meses al cambio de césped. Se están adecentando los Campos de la Federación, tanto el terreno de juego como las gradas (que se están pintando), para que el equipo pueda realizar la pretemporada en las mejores circunstancias e incluso poder jugar allí algunos amistosos. «Estamos buscando amistosos cerca de Mérida para que nuestra afición pueda disfrutar del equipo. Esperamos y confiamos plenamente en que el césped del Romano esté para principios de temporada», expresó Nacho Ramos.

Rocha estrena cargo

David Rocha se enfrenta a su primer reto como director deportivo de un club. «Sé que no era una decisión fácil porque en este tipo de cargos prima la experiencia y yo no la tenía. Pero he estado trabajando estos últimos cuatro meses para adquirir la máxima suficiente porque soy consciente de la responsabilidad que conlleva. Por trabajo, ganas y tesón es complicado que nadie pueda superarme. El objetivo es hacer un equipo competitivo, del que nos sintamos orgullosos y nos dé estabilidad en la categoría», soltó el cacereño en la presentación de su cargo.

Sobre los próximos movimientos, fue muy claro en cuanto a las renovaciones. «Esperamos llegar a un acuerdo con los jugadores que nos interesa que sigan. Con algunos será más complicado porque se han revalorizado y pueden tener otras opciones. Pero son nuestra prioridad, y a partir de sus decisiones iremos conformando el resto de la plantilla». También en relación a las bajas de la semana pasada: «El ascenso conlleva también un ascenso de nivel y de la competencia, por lo que teníamos que darle una vuelta a la plantilla. No podemos conformarnos con mantenerla, sino que debemos subir el nivel para que el míster tenga las mayores herramientas posibles. Nos ha costado mucho tomar estas decisiones, pero tenemos que seguir evolucionando y subir el nivel de la plantilla».

Además, tiene muy clara su hoja de ruta de los próximos meses: «Cuantos más jugadores tengamos al inicio de la pretemporada, mejor. Pero vamos a ir con pies de plomo y pensando mucho las cosas. Porque el mercado es volátil y no caben todos los jugadores en divisiones superiores, por lo que habrá que estar pendientes. Nos guardaremos licencias hasta el final para ver esos movimientos que haya. Buscaremos jugadores con experiencia en Primera Federación o que hayan hecho un buen año en Segunda Federación y hayan marcado diferencias. Lo del mercado internacional es una meta que nos propondremos ya a partir de septiembre, porque requiere más tiempo con el papeleo y los visados y ahora no tenemos tiempo para dedicárselo a ese mercado».

Juanma estrena proyecto

Las dos veces anteriores que Juanma Barrero se sentó en el banquillo del Romano fue para apagar un fuego. Por primera vez tomará las riendas desde el inicio, «y para mí es un orgullo hacerlo. Estoy deseando que esto empiece ya para quitarme los nervios y la tensión, porque dónde más cómodo me siento es en el campo. Hay que cerrar ya el capítulo del ascenso y, a partir de ahora, pies en el suelo y empezar a trabajar sobre el proyecto del año que viene, que tenemos una Liga bastante exigente y tenemos que hacer algo bastante ilusionante».

La idea de Juanma no ha cambiado mucho a la idea que ha expuesto en la segunda vuelta del último campeonato. «No quiero pillarme los dedos porque a lo mejor digo cosas que luego no son posibles, pero me gusta que hagamos un bloque sólido, compacto, que seamos un equipo ordenado que sepa cuando hay que ir a presionar arriba y que cuando no podamos hacer esa presión, esté bien organizado en bloque medio-bajo. Y que cuando robemos seamos verticales y tengamos argumentos para manejar también los partidos con balón. Pero yo conozco a esta afición y lo que no quieren es manosear el balón, sino ser verticales e incisivos cuando pisemos campo contrario. Y es algo que me gusta como entrenador. Por ahí irán los tiros».

«En estos últimos meses, David ha demostrado ser un trabajador incansable y ha seguido formándose. Y Juanma siempre ha interpuesto el escudo a sí mismo y lo siente como propio. Con estos dos capitanes al mando del barco, no tengo dudas de que vamos a hacer una gran temporada y vamos a disfrutar», cerró su intervención Nacho Ramos.

