«No hay mejor sitio que el Badajoz para seguir creciendo»

Su estreno con la camiseta del Badajoz se ha hecho esperar más de lo deseado, pero el sábado por fin tomó la alternativa y ... lo hizo ya como titular. Juanmi García es de momento el último refuerzo que llega al Nuevo Vivero y a la primera oportunidad que ha tenido Salmerón le ha puesto en el once.

El central cartagenero llevaba entrenándose desde hacía varias semanas con el equipo blanquinegro, pero el proceso concursal del club impedía cerrar su fichaje ante la falta de fondos. Todos los movimientos se tienen que mirar con lupa y el administrador tenía que autorizar su incorporación sin descuadrar las cuentas. Juan Miguel García Roca (Cartagena, 2001) asumió la situación y no dudó en unirse al grupo mientras se resolviera su contrato. Formado en la cantera del Cartagena, con 17 años se incorporó al juvenil del Sevilla para ir cumpliendo etapas hasta subir al Sevilla Atlético con el que debutó en Segunda B con 19 años en diciembre de 2020 ante el Lorca. Ahora da un salto en su carrera fuera del abrigo de un filial como apuesta de proyección del Badajoz con el objetivo de crecer juntos y ha firmado como blanquinegro hasta junio de 2024.

–¿Cómo fueron sus primeras impresiones como jugador del Badajoz?

–Me llevé del debut muy buenas vibraciones del estadio. La afición estuvo increíble con nosotros en un partido complicado ante el líder. Mis compañeros hicieron un trabajo muy grande y agradezco mucho que me hayan echado una mano para poder integrarme en el equipo lo antes posible. Se hizo un gran trabajazo.

–Un gran estreno, ante el líder, con victoria, portería a cero y como comenta con la afición entregada.

–Tenemos que trabajar todos juntos desde el club, equipo, cuerpo técnico y afición para poder conseguir los objetivos que tenemos. Creo que el otro día fue una prueba de que si estamos todos unidos podemos sacarlo adelante.

–¿Esperaba debutar de titular una vez que se había formalizado ya su inscripción?

–Yo quería que pasara cuanto antes porque con la incertidumbre de estar entrenando y no saber cuándo iba a poder participar, uno trabaja y espera que llegue el momento y se dio todo de la mejor manera posible y pudimos ganar el partido.

–¿Cómo ha vivido esta situación?

–Con un poco el miedo y el riesgo de entrenar y lesionarte. La incertidumbre de no saber en qué jornada iba a poder el míster poder contar conmigo. Todos mis compañeros me han echado una mano en esta situación un poco rara y diferente. Creo que se dio como todos esperábamos el día en el que debuté, pudimos ganar y salir un poquito de esa zona baja porque el Badajoz no se merece estar ahí abajo.

–Conocía la situación del club y llevaba varias semanas entrenándose con el equipo, ¿tan convencido estaba de que se autorizaría su fichaje?

–A mí desde el club siempre me han transmitido mucha tranquilidad y me decían que era cuestión de tiempo que todo se iba a solucionar. Desde el punto de vista del jugador lo que quiere es jugar desde que llega en el minuto uno. Pero con este procedimiento que está llevando a cabo el club es muy adecuado para que no pase lo que ha pasado en otros equipos, que el proyecto sea viable y que pueda disfrutar la ciudad del club durante mucho tiempo más.

–En ese sentido, ¿le han transmitido tranquilidad en cuanto a los pagos?

–Estoy al tanto que todas las nóminas se han pagado a los compañeros y por ahí no tengo ningún miedo ni preocupación. Lo que quería era firmar lo antes posible para intentar ayudar al equipo con minutos en el campo. Creo que la gente que está metida en el club es seria, que apuesta por esta ciudad y este club. No va a haber ningún tipo de problemas en eso.

–¿Qué le llevó a decidirse por el Badajoz?

–Para mí es un paso muy importante en mi carrera para seguir creciendo deportiva y personalmente. Tenía muchas ganas de entrar en un grupo con gente veterana porque siempre había jugado en un filial. Me va a hacer madurar mucho, quiero aprender lo máximo del cuerpo técnico y de los compañeros. Creo que no hay un sitio mejor que este para poder venir y seguir creciendo, también por la afición, en un campo grande, en una ciudad a la que le gusta mucho el fútbol y el otro día lo demostró ante el Alcorcón con un ambiente espectacular.

–¿Qué puede esperar la afición de Juanmi García?

–Lo que puedo prometer es que en los 90 minutos, 50, 20 o un minuto de cada partido que el míster me dé la oportunidad voy a dar todo lo que esté dentro de mí. Igual que trabajo al cien por cien durante toda la semana. Intentaré siempre dar la cara por mis compañeros, el escudo, la ciudad y la afición.

–¿Qué referencias tenía del Badajoz?

–Conocía a varios compañeros de enfrentarme a ellos otras temporadas en Primera RFEF y Segunda B como Ferrón, Raúl Palma... a unos cuantos. Y a los que no conocía me llevo una sorpresa porque son gente cercana y muy abierta que me está haciendo todo mucho más fácil.

–¿Qué le pide el entrenador?

–Lo que a todos. Que estemos implicados, que sepamos la situación en la que estamos y dejar todo en cada partido. Cada partido se prepara con un estudio del rival y eso el cuerpo técnico lo hace muy bien. Que disfrutemos cuando salgamos al campo y hagamos disfrutar a la afición.

–¿Qué le pareció la afición?

–No estaba acostumbrado a nada parecido y fue una sensación increíble que pitara el árbitro el final con el gol de Zelu, mirar alrededor y ver a toda la gente animando y cantando el nombre de compañeros y el del club. Fue increíble. También la gran acogida que he tenido, estoy superagradecido a toda la afición. Creo que vamos a conseguir muchas cosas todos juntos.