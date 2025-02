Mediodía para disfrutar… y sufrir

R. P. Mérida Sábado, 8 de abril 2023, 15:08 Comenta Compartir

«¡Pero hablamos del descenso porque vosotros me preguntáis todas las semanas por ello!», contesta entre risas Juanma Barrero. De los trece equipos que luchan ... por salvar la categoría en estas últimas ocho jornadas de Liga, el Mérida es el que más puntos suma de todos ellos… y sin embargo no hay semana que no se interprete según la distancia que lo separa del quinto por la cola.

«¿Pero quién habla de eso, del descenso y de los puntos a los que estamos? ¿Quién?», pregunta el técnico del Mérida. «Nosotros, abajo, no hablamos de eso. No podemos controlar de lo que habla el entorno. Pero nosotros no pensamos a largo plazo. No pensamos en lo que pensáis vosotros. Nos centramos en trabajar bien cada semana, en ser competitivos, en hacerle incómodo el partido al rival y ya está. Y así todos los partidos, también cuando conseguíamos tres victorias seguidas y se disparaba la euforia…». Así que el Mérida recibe este domingo en el Romano al otro equipo con mejor racha actual de la categoría. Hace una semana fue el Ceuta y ahora es el Racing de Ferrol, tercero en la tabla a tres puntos del líder y con un partido menos. Los de Cristóbal Parralo llevan cuatro victorias seguidas y diez partidos sin perder. No caen desde que lo hicieran el 7 de enero en Vigo ante el filial del Celta. Mérida Palomares; Diego Parras, Felipe Alfonso, Nacho González, Álvaro Ramón; Acosta, Meléndez, Larrubia, Nando Copete; Dani Lorenzo y Chuma o Lolo Pla. - - - Racing Club Ferrol Gazzaniga; David Castro, Fornos, Brais Martínez, Enol Coto; Manzanara, Bernal, Héber Pena, Carlos Vicente; Chacón y Manu Justo. Árbitro: José Antonio Sánchez Villalobos, del comité andaluz.

Estadio y hora: Romano José Fouto (12.00). «Hay que saber cerrar sus extremos, que es lo que nos preocupa a todos los equipos que nos enfrentamos a ellos», fija el análisis del rival Juanma Barrero. «Es lo más destacable de ellos, aunque tienen más cosas: cuando llevan el juego hacia la banda para los uno contra uno, pisar línea de fondo y tirar centros, cuando llegan los de segunda línea cerca del área, su salida de balón… Pero el peligro máximo confluye en los extremos, que son muy desequilibrantes y les está dando muchos». Carlos Cinta, seria duda Se refiere Juanma Barrero a Heber Pena y a Carlos Vicente, que se medirán a Diego Parras y Álvaro Ramón. Por dentro, ayudando a los laterales, estarán Felipe Alfonso y un 'tocado' Nacho González, ante las bajas por sanción de Bonaque y Erik. La única gran duda es la de Carlos Cinta, que podría no jugar por molestias en la espalda. Sin él, Chuma o Lolo Pla serían los que acompañen en punta de ataque a Dani Lorenzo. «Sabemos las opciones que barajan con todas esas ausencias», apunta desde Ferrol el técnico racinguista, Cristóbal Parralo, que no podrá contar con el atacante Joselu ni el defensor Luca Ferrone, ambos lesionados. «Será difícil que ellos nos sorprendan como lo será que nosotros les sorprendamos a ellos. Sabemos que va a ser un partido duro porque el Mérida tiene muy buenos jugadores. Digo lo de siempre: se decidirá el partido por pequeños detalles». Los gallegos son el conjunto menos goleado del grupo, pero también es verdad que en este 2023 sólo han ganado un partido a domicilio, el de hace tres semanas en Alcorcón. «Tenemos chicos jóvenes y a veces somos muy impulsivos y nos cuesta comprender lo que tenemos que hacer. A veces los partidos se ponen muy feos, y hay que calmarlos y dejar que pase hasta que llegue tu buen momento. Hay veces que hay que salir de los malos momentos sin ponerse nervioso ni volverse locos. No es que, a lo mejor, nosotros estemos mal… sino que a lo mejor el rival está bien y le sale todo. Y hay que aguantar», avisa Juanma, por partidos pasados, por el rival que reciben y porque durante el partido hará casi 30 grados.

