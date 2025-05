Al matadero sin presión

Tal y como sucedió el curso pasado en Segunda RFEF, El Arcángel es el matadero también de esta Primera RFEF. De ocho partidos como ... local, el Córdoba ha ganado todos menos uno: cayó ante el Sanse a principios de octubre por la mínima (0-1). Y encima, este líder que es muy líder viene de caer goleado en Alcorcón (3-0) la última jornada y ha visto cómo se reduce su distancia respecto al segundo. «Hubiera preferido que, en vez del Mérida, este fin de semana los visitase otro equipo... porque imagino que estarán deseosos de demostrar que lo del domingo pasado solo fue un día malo. Meterán un ritmo alto al partido y serán más intensos que nunca», opina Juanma Barrero.

Pero, y también esto es muy importante, el Mérida llega sin presión alguna. Tras los dos últimos triunfos y su colchón de ocho puntos respecto al descenso, el conjunto emeritense puede jugar suelto, sabrosón y juguetón, consciente de que tiene mucho que ganar y poco que perder. «Y yo prefiero ir así, con confianza y sabiendo qué tienes que hacer porque ya te ha dado resultado otros días. Ir apretados es complicado porque allí es muy difícil sumar», cree también el técnico emeritense... que viaja sin presión y sin Carlos Cinta y Juan Palomares.

El pichichi emeritense se produjo un esguince de rodilla en el derbi y no le puede pegar en condiciones al balón. Corre, salta, pero le duele bastante al golpear. Así que se quedará en casa pendiente de evolución y cruzando los dedos para tener alguna posibilidad en el duelo copero del próximo miércoles ante el Alavés. Y el guardameta sufrió el pasado miércoles un golpe en la zona lumbar y no ha entrenado en toda la semana. O sea que por Cinta entrará Sandoval, Busi o Viñuela y por Palomares, Javi Montoya o José Andrés. «Lo valoraremos antes del partido. Javi está ya entrenando a tope, pero puede jugar José Andrés», matiza el técnico romano. O puerta grande o enfermería, y eso lo sabe bien el propio Juanma Barrero.

Cinco bajas en el Mérida (no olvidemos a los Copete, Kamal y Llácer) y casi tres en el Córdoba. Germán Crespo, que recupera al cancerbero Felipe Ramos y al capitán Javi Flores, no podrá contar con el lateral Ekaitz Jiménez, el central Gudelj y tiene al extremo Simo entre algodones. Será duda hasta última hora. «Es el equipo con más recursos para hacer gol de la categoría», lo analiza Juanma Barrero. «Te pueden hacer gol por dentro, con juego asociativo que a la larga te va minando; si le cierras bien por dentro, tienen laterales que doblan mucho y extremos profundos que ponen buenos centros; si no concedes ni por una ni por otra vía, a balón parado tienen buenos sacadores y buenos rematadores; y si no tienen el día y le estás dominando, a la contra son peligrosísimos. Pueden hacerte gol en cualquier acción del partido. Es su fuerte».

El curso pasado, Juan García cayó en El Arcángel en la primera vuelta y el Córdoba se proclamó campeón y, por tanto, ascendió en el Romano en la segunda. Y este último mes de agosto también se llevaron un amistoso ante los emeritenses por 3-2. «Es un reto importante para ver la personalidad y la madurez que tiene el equipo y ciertos jugadores jóvenes. De principio no firmamos nada y después, conforme vaya el partido, ya veremos con qué nos conformamos».