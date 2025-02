Mario Robles y el Mérida no llegan a un acuerdo

R. P. MÉRIDA. Lunes, 20 de junio 2022, 08:28 Comenta Compartir

Cuando el Mérida anunció hace dos semanas las doce bajas de la plantilla del ascenso, la grada cruzó los dedos para que no fueran más. Pero ayer llegó una más: Mario Robles (Valladolid, 1996) no continuará en el Romano. El centrocampista no ha aceptado la propuesta del club y buscará otro destino tras dos temporadas vistiendo la blanquinegra.

«Hoy es un día triste para mí», comenzó escribiendo el jugador en sus perfiles sociales. «Me llevo una experiencia increíble que no ha podido acabar de mejor manera: el ascenso a Primera Federación y dejando al club un poco más cerca de la categoría que se merece. Aquí tendréis un romano más apoyando desde la distancia».

Ha sido el 'cinco' titular del Mérida estas dos últimas temporadas, con los cinco entrenadores que han pasado por el banquillo (Dani Mori, Rivera, Juan García, De los Mozos y Juanma Barrero), y deja en el recuerdo 57 partidos, seis goles y dos asistencias. Y salvo este último mes de mayo, de baja en los dos últimos partidos de Liga, no se ha perdido ni un solo partido por lesión.

Por el momento, a la espera de que el club confirme las contrataciones de Busi y Kamal, Juanma Barrero se quedará con Artiles e Ignacio Goma de la última plantilla para la medular. Ya solo quedan por responder a la oferta de renovación del club Lolo Pla, Nacho González, Álvaro Ramón y o Felipe Alfonso o Diego Parras.

Otro de los futuros fichajes, según el periodista Ángel García 'Cazurreando', será Erik Ruiz, el central que tanto cuajó hace dos cursos en el Romano y que este año ha jugado en Primera Federación con el Real Unión de Irún. Habría desechado ofertas de equipos riojanos y gaditanos para volver al Mérida.

Y también está cada vez más cerca el extremo de 23 años del Terrasa, Akito Mukai, por el que el Mérida estaría incluso dispuesto a pagar un traspaso para desbloquear su vinculación contractual con el conjunto catalán, con el que había firmado un año más de contrato a principios de temporada y luego se comprometió con la dirección deportiva emeritense.