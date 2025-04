Enésimo sonrojo en el Badajoz con el caso de Marco Ortega

Manuel Gª garrido Viernes, 11 de febrero 2022, 15:25 | Actualizado 20:48h. Comenta Compartir

La casa de los líos blanquinegra no cesa de generar capítulos cada vez más enrevesados y rocambolescos que ponen de manifiesto el caos que gobierna en el seno del Badajoz. Este viernes se vivió un disparate más, otra escena sonrojante que ya no sorprende pero que sigue engrosando el grado de estupor reinante. Esta vez el protagonista ha sido Marco Ortega. Tras barajarse varias opciones, se postuló como segundo técnico y el club así lo oficializó de un modo ‘sui generis’, con un tuit de un par de líneas y una foto del entrenamiento del jueves en el que ya participó activamente junto a Isaac Jové. Pese a ello, finalmente no será la mano derecha del preparador catalán, que fue presentado el pasado miércoles.

El paso del técnico sevillano por el Badajoz ha sido efímero, aproximadamente 24 horas ha estado en el club pacense, al menos de manera testimonial, porque ni siquiera ha llegado a contar con una vinculación contractual. En una espiral tan intrincada de desorden y desconcierto como la que asola al conjunto pacense, no se puede hablar de un motivo para explicar el enésimo lío, más bien de un cúmulo de circunstancias que han precipitado una vez más los acontecimientos hacia la vorágine del esperpento.

Durante la mañana de este viernes, la Inspección de Trabajo hizo acto de presencia en las oficinas del Nuevo Vivero solicitando diversa documentación sobre las nóminas, en un contexto en el que la situación de Marco Ortega no estaba ni mucho menos regularizada. A lo largo de la tarde, el propio protagonista emitía un comunicado en el que explicaba su versión de lo ocurrido, aduciendo que a comienzos de esta semana «un agente deportivo» se puso en contacto con él para ofrecerle la posibilidad de asumir el cargo, aceptándolo en base a un acuerdo nacido de una conversación mantenida con Isaac Jové. «Hoy viernes rompo ese acuerdo verbal con él porque nadie se ha puesto en contacto conmigo para formalizar ese pacto de forma oficial. Nunca he llegado a formar parte del actual cuerpo técnico y quiero que se sepa», transmitió en un comunicado emitido a través de Twitter.

Por otra parte, y no menos importante, el reglamento general de la Federación Española de Fútbol tampoco avalaba que pudiera ejercer tales funciones. El artículo 162 es claro en cuanto a la incompatibilidad de contar con ficha federativa en el Badajoz tras haber ejercido como técnico en el Llerenense esta campaña hasta que fue destituido el pasado mes de diciembre. «Si se resolviese el vínculo contractual entre un club y un entrenador, segundo entrenador, entrenador de porteros o preparador físico sea cuál fuere la causa, estos últimos no podrán actuar en otro en el transcurso de la misma temporada, con ninguna otra clase de licencia, ya sea en calidad de profesional, como en la de no profesional», establece la norma del ente federativo. Una muestra más de que las últimas decisiones vienen de la precipitación y la improvisación.

En la rueda de prensa previa al choque que enfrenta al Badajoz con el Racing de Santander este domingo, Isaac Jové ha sido precisamente interpelado por Marco Ortega y se limitó a hablar sobre su experiencia juntos en el mundo del fútbol, pero sin dar ningún detalle sobre la bomba que saltó minutos después. «Estuvimos en el mismo vestuario, compartimos muchas cosas juntos y es una persona de aquí, con grandes conocimientos y trabajador», resaltaba.

Para rizar aún más el rizo, Isaac Jové no podrá sentarse en el banquillo del Sardinero al no estar tramitado el finiquito de Óscar Cano tras su destitución. A este respecto, según ha podido saber HOY, el hasta esta semana preparador del Badajoz ha mostrado su total predisposición para solventar su situación, poniendo facilidades y flexibilizando al máximo el proceso para desbloquear la situación y no perjudicar al club. Sin embargo, no ha tenido interlocución con nadie de la nueva propiedad para llegar a un acuerdo sobre las condiciones.