Marco Antonio Heffernan I

El Mérida oficializó ese sábado lo obvio y lo registrado ya en el BORME a lo largo de esta última semana: que su accionista único y mayoritario será también el presidente de la entidad. «Estoy emocionado y honrado de tener el privilegio de convertirme en el nuevo presidente del club. Es un momento emocionante para la entidad y espero grandes éxitos tanto dentro como fuera del campo en los próximos años», fue la primera reacción de Mark Anthony Heffernan como sustituto de Paco Puertas en el palco del Romano.

El club ha sopesado en los últimos meses algunas opciones diferentes al propio Mark Heffernan para ocupar el cargo, pero al no tenerlo lo suficientemente claro y no conocer en profundidad a la mayoría de empresarios emeritenses que se barajaron, el dueño ha decidido dar el paso y ponerse al frente al entender que no hay nadie más involucrado en el proyecto y en el día a día de la entidad y el equipo que él.

En su primer Consejo de Administración lo acompañarán su hijo, Sam Gregory Heffernan; el hijo de su socio William Ford, Nicholas Firestone Ford; y el abogado que le ayudó en la compra del club, Bartolomé Sánchez Jurado, del despacho de abogados madrileño Cuatrecasas. Este último no estará tan implicado en la entidad, pero la buena sintonía que mantienen ambos ha propiciado que Mark Heffernan deposite en él toda su confianza para asuntos legales y las firmas de las actas de los consejos.

Además, la otra evidencia es que Ignacio Ramos Marsal continuará siendo el director general de la entidad y, por tanto, será el encargado más próximo en la gestión del club en el día a día, a tenor de la dificultad con el idioma del propio Heffernan y sus ausencias prolongadas durante la temporada. «Mi labor seguirá siendo la misma que en las últimas temporadas. Las mismas funciones y la misma ilusión. La idea es continuar con David Rocha y Luismi Patiño en la dirección deportiva y Lolo, Raquel, Miguel Ángel y Palomo en los asuntos de oficina para que el club siga creciendo poco a poco y continúe con las mejoras», explica el propio director general.

Resuelto el Consejo de Administración, lo próximo del club será revelar el ya anunciado consejo de asesores conformado por aficionados emeritenses, que también se enrolará en el organigrama de la institución. «La idea es que lo compongan entre cinco y siete ciudadanos muy vinculados al Mérida, que pueden ser desde empresarios, a ciudadanos conocidos o aficionados con una vinculación muy estrecha con el club. Pondremos nombres encima de la mesa y luego ellos tendrán que aceptarlo. Queremos hacerlo rápido para tener ya algunas reuniones en el mes de agosto. La intención es que nos aporten su experiencia y conocimiento tanto con el club como con la ciudad», expone Nacho Ramos.

Larrubia no viaja a Lepe

Mientras, el equipo disputaba este sábado su tercer amistoso de la pretemporada en Lepe ante el San Roque, equipo de Segunda Federación. No viajó el que será la próxima incorporación del equipo de Juanma Barrero, el extremo sub 23 David Larrubia Romano (Málaga, 2022), que será cedido por el club malacitano una temporada. Aún faltaban algunos flecos para poder hacerlo oficial.

Este extremo derecho, que también puede actuar por detrás del delantero, ya ha debutado con el Málaga en Segunda División, con el que participó ocho partidos durante la temporada 2020-21. Al no tener continuidad el último año en el primer equipo, el club blanquiazul ha decidido renovarle y cederlo, porque considera que el filial de Tercera Federación se le queda ya pequeño. No será este ni el último ni el penúltimo movimiento de la dirección deportiva, que sigue trabajando en la mejora de la plantilla de Juanma Barrero.

