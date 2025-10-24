Manrique Antequera enfría al Mérida

R. P. Mérida Viernes, 24 de octubre 2025, 22:34 Comenta Compartir

Los ocho minutos más importantes del partido fueron los ocho minutos en los que no se jugó al fútbol. Y en esa ruleta de la suerte que es el VAR de marca blanca, el Mérida acabó siendo perjudicado y saliéndose por completo de un partido que era suyo. Hasta el gol anulado a Benny Dibrani en el 64, los de Fran Beltrán estaban proyectando su partido más completo de la temporada; tras la interpretación de Manrique Antequera, el conjunto emeritense se enfrió de frustración y ya no volvió a ser el mismo. No obstante, independientemente de lo que pasó antes y después de esa jugada, a los puntos mereció ganar de largo.

Tras cuatro ocasiones claras para adelantarse, al final lo logró tras una vaselina escorada en área pequeña de Benny Dibrani, que se aprovechó de una arrancada de Chiqui y una pared con el tacón en el balcón del área de Beneit. Pero entonces el línea avisó al árbitro de que había un jugador del Mérida en fuera de juego. Ese jugador era Chiqui, que ni intervine en la jugada ni estorba a ningún rival. Pero… tras ocho minutos de revisión a causa de la mala conexión con el monitor y de la insistencia del Mérida, el árbitro decidió hacerle más caso a su linier que a lo que estaba viendo. Y anuló un gol que aliviaba a todo el Romano por cómo se estaba dando el partido.

MÉRIDA Csenterics; Gaizka Martínez, Javi Martínez, Lancho (Pareja, min. 72), Vergés; Beneit (Rodrigo, min. 96), Martín Solar, Doncel (Corral, 96'), Dibrani (Areso, min. 72), Chiqui (Capi, min. 89); y Álvaro García. 0 - 0 PONFERRADINA Ángel Jiménez; Andújar, Boris, Ger Novoa; Undabarrena, San Emeterio (Borja Valle, min. 63) Diego Moreno (Jorrín, min. 84), Andoni López; Xemi (Frimpong, min. 81), Keita (Borja Vázquez, min. 46) y Pau Ferrer (Cortés, min. 63). ÁRBITRO Juan Antonio Manrique Antequera, del comité andaluz. Amonestó a los emeritenses Javi Domínguez, Lacho, Gaizka, Martín Solar y Víctor Corral y a los visitantes Keita, San Emeterio, Boris y Diego Moreno.

INCIDENCIAS Alrededor de 3.160 espectadores en el estadio Romano José Fouto.

Esa decisión de Manrique Antequera calentó a la grada y cortocircuitó al equipo de Fran Beltrán, que no fue capaz de levantarse del golpe moral… aunque lo siguió intentando más que la Ponferradina, siempre demasiado lejos de Csenterics. Lo lleva implorando varias semanas el técnico emeritense: que su equipo sea capaz de no perjudicarse cuando no le estén saliendo las cosas. Y en esa última media hora lo logró: no llegó con tanta claridad a las inmediaciones de Ángel Jiménez, pero tampoco regaló ni concedió. De hecho, lo más peligroso durante el partido del cuadro de Fernando Estévez fue un centro de Cortés que se paseó sin encontrar rematador en el 82. Poco más.

Todo lo demás fue del Mérida, de menos a más desde el inicio del partido hasta el punto de inflexión al poco de comenzar la segunda parte. Con Dibrani por Areso en el 'once' para mandar a Doncel a la derecha, el equipo gustó y se gustó en la primera parte, más por sobriedad que por espectacularidad. Pudo adelantarse en un mano a mano largo de Álvaro García donde el efecto en el disparo evitó que encontrase puerta en el 12; luego en una media vuelta del propio Álvaro García en el 22 que interceptó un defensor a córner cuando iba a puerta; o tras un disparo al larguero en el 33 fruto de un potentísimo golpeo de Dibrani desde la frontal.

Con un pelín más de continuidad y profundidad en la apuesta, hubieran llegado más ocasiones claras antes del descanso… si bien es cierto que enfrente estaba la Ponferradina, un equipo confeccionado para ascender que apenas olió a Csenterics durante todo el choque. En la segunda parte incluso dio la impresión de que no le importaba firmar el empate, por el cloroformo que le endosó al partido y porque tampoco se tiró a la yugular del Mérida cuando éste dijo que hasta aquí en el tiempo de añadido.

Aparte del gol anulado y de cómo condicionó el banquillo de la Ponferradina al árbitro mientras visualizaba la jugada en el VAR, Fran Beltrán se quejó también del tiempo de añadido: el colegiado dio nueve minutos cuando en el gol anulado se perdieron ocho y hubo otra revisión de VAR solicitada por el Mérida, cinco ventanas de cambios y una lesión en tiempo de descuento.

Gol anulado en el VAR «Estoy muy caliente aún por lo que acaba de suceder» Fran Beltrán Técnico del Mérida

De ahí que el colegiado enfilara el túnel de vestuarios con los gritos de una grada incendiada y las quejas sobre el césped de todo el Mérida. «Estoy muy caliente aún por lo que acaba de suceder», arrancó su rueda de prensa Fran Beltrán, que esta vez se mereció irse a dormir en puestos de playoff… aunque fuera tan solo por unas horas.