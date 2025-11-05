El magiar que ha enamorado al Romano

R. P. Mérida Miércoles, 5 de noviembre 2025, 21:24 Comenta Compartir

«No me gusta nada hablar de estas cosas porque en el fútbol siempre influyen diez mil factores… pero sí, el chico tiene muy buena pinta», considera David Balsa Suárez (Gijón, 1990), el entrenador de porteros del Mérida desde que llegara hace ya cinco años de la mano de Dani Mori. Se refiere Davo al cancerbero húngaro Adrián Csenterics (Budapest, 2004), una de las dos grandes certezas de este arranque de campeonato junto al pichichi Álvaro García. Los elogios que ha despertado esta semana son los mismos que, por ejemplo, los de la semana pasada, pero su última actuación en Guadalajara los ha coloreado aún más.

«Tiene unas ganas de ser profesional…», continúa Davo. «Su gran punto fuerte es su trabajo diario. Quiere mejorar todo demasiado rápido, y todo tiene su proceso. Pero ojalá no pierda jamás esas ganas de aprender, esa mentalidad y humildad que tiene, cómo trabaja en el día a día… porque eso le llevará donde quiere llegar». Cuando al protagonista se le pregunta cómo se siente al ser uno de los jugadores más destacados del equipo de Fran Beltrán en estas diez primeras jornadas de liga, lo primero que contesta en su estupendo castellano es: «gracias por las palabras de reconocimiento».

«Siempre quiero dar lo mejor de mí para el bien del equipo. Es lo más importante: poder ayudar. Para eso trabajo día a día», se arranca Csenterics, recién aterrizado este verano cedido por el MTK Budapest. El grupo BIA, dueño del Mérida, tiene clarísimo que ejecutará la opción de compra sobre él. Tres meses tan solo le han bastado para llegar a esta conclusión. «Desde el primer día confío en mí y en mis capacidades. Está claro que aún tengo mucho trabajo por delante para alcanzar el cien por cien de mi potencial, pero siento que voy por el buen camino y el club me está brindando todo el apoyo necesario para seguir mejorando día a día». Según Transfermarkt, el valor de mercado del internacional sub-20 húngaro es, a día de hoy, de 200.000 euros.

«Los que trabajamos con él a diario sabemos de su nivel y del margen de mejora que aún tiene», continúa su preparador específico, Davo. «Lo cierto es que no me sorprende su nivel, pero sí la capacidad que tiene para adaptarse, corregir y pulir detalles de su juego». En diez jornadas, se le puede achacar el tercer gol del Zamora por su salida en un córner y, tal vez, el primer gol del Tenerife por lo lejano que fue el disparo de Jesús De Miguel. Poco más. De hecho, aunque el Mérida sea el segundo equipo de los dos grupos de la categoría que más goles ha encajado, el club, el vestuario y la grada están encantados con Adrián Csenterics. Gracias a él ha encajado tan solo quince goles.

«A ver, llegamos muchos jugadores nuevos en verano. Al principio se notaba que no estábamos todavía completamente compenetrados y por eso no salían los partidos como queríamos. Pero desde el primer día de pretemporada estamos trabajando muy duro y con constancia para darle la vuelta, y gracias a eso estamos mostrando ya un rendimiento cada vez más sólido y recibiendo menos goles», opina el guardameta magiar. En las últimas tres jornadas tan sólo ha encajado un gol.

Tímido y educado

«Adrián es un chico muy normal, algo introvertido pero muy educado», lo define Davo. «Es admirable que se venga hasta aquí de Hungría con tan solo 20 años para apostar por lo que más le gusta. Ha venido con muchas ganas de crecer, de mejorar, de dar un paso más para intentar llegar a la élite. Fuera del campo hace todo lo que tiene que hacer para optar a eso. Está las 24 horas del día pensando en fútbol».

«¿Sabes qué es lo que más me ha sorprendido desde que estoy aquí?», se arranca Csenterics. «El profesionalismo del club y la cercanía y acogida de mis compañeros. Gracias a eso podemos exigirnos cada día con el objetivo de mejorar cada partido y estar más cerca del éxito». Y ahí aparecen los nombres de Pablo Cacharrón y Álex Gil, sus compañeros de portería. «Se están mejorando los unos a los otros por la implicación de los tres en el trabajo diario. Están creando un grupo muy positivo y eso va a hacer que los tres crezcan una barbaridad», revela Davo.

Por lo visto hasta ahora y atendiendo al algoritmo del Big Data, la afición del Mérida podrá presumir a medio plazo del portero que disfrutaron el curso 25-26. «Pero tranquilidad, paciencia y trabajo diario… que es muy joven aún. Aunque si sigue como hasta ahora, con esa ambición, mentalidad y ganas le auguro un buen futuro», zanja Davo.