Madera para las bandas blanquinegras

La sala de prensa del Nuevo Vivero acogió este viernes la presentación de dos de sus nuevas piezas en el renovado plantel, Carlos Calderón y David Soto. Por lo que manifestaron antes de la pertinente sesión fotográfica sobre el césped, se encuentran muy satisfechos tras sus primeros días de trabajo a las órdenes de Isaac Jové y aseguran haber escogido bien su actual destino, tanto por el club, la afición, ciudad y cualquier otra variable.

Carlos Calderón fue el primer fichaje veraniego de la entidad albinegra. Un extremo derecho de 27 años nacido en Almansa y que viene de realizar una gran campaña en las filas del SD Logroñés, donde se convirtió en uno de los mejores asistentes de la Primera RFEF. «Encantado de estar aquí. Con ganas de que comiencen ya los primeros amistosos. Nada más llegar ves los mensajes de la afición, ves el estadio, es un proyecto muy atractivo para un jugador y creo que estoy en el sitio en el que quiero estar», explicó. «Soy un extremo diestro puro a la vieja usanza, que puede adaptarse a jugar por las dos bandas aunque me gusta más jugar a pierna natural. Puedo aportar verticalidad, profundidad, asistencias, y si puedo sumar cuantos más goles, mejor. Con Isaac hemos hablado y a él le gustan los atacantes por banda con profundidad, así que creo que nos vamos a entender muy bien», se define.

También fue presentado David Soto, el cuarto fichaje de los pacenses, procedente del Calahorra. El navarro es un extremo muy polivalente ya que puede jugar en ambas bandas, y cuenta con amplia experiencia en la antigua Segunda B en equipos como el Peña Sport, Tarazona o Tudelano. A Soto parece convencerle el trabajo y la propuesta táctica de su nuevo entrenador y avisa de que colaborará con goles en los objetivos colectivos del grupo. «Me llevé una impresión muy bonita del Nuevo Vivero y de cómo vive la afición con su equipo, aunque fue agridulce porque merecimos llevarnos el partido. Me considero un segundo punta que va al espacio y asociarme, más que ser referencia. Hay un buen grupo, aunque falta gente por venir. Estoy muy contento con el club, la ciudad, y con el mister, con el que comparto su idea de juego. No me planteo un número de goles, los necesarios para los objetivos. Este club se merece, y yo me incluyo ya, un año bonito e ilusionante».