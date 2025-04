Luis Acosta decide que no

La grada del Romano lo intuía, pero guardaba la esperanza. Hasta que por fin se ha deshojado La Decisión: Luis Acosta (Cádiz, 1994) no continuará ... en el Mérida la próxima temporada. La primavera pasada, por las cláusulas de renovación automática que incluían su contrato, el club consiguió retener a uno de los mejores futbolistas que han desfilado en los últimos años por el club. Pero esta vez tenía que decidir él y su revalorización no han puesto de acuerdo ni la oferta económica al alza del club ni las ambiciones del mediocampista gaditano.

Pierde el Mérida muchísimo por lo que significaba Acosta en el vestuario, por su labor y rendimiento sobre el terreno de juego y porque, junto a él, también han abandonado el equipo este mes de junio los otros dos mejores jugadores del último curso: Sandoval y Chuma. Si hace un año se marcharon los jugadores que más interesaban, como Meléndez, Nacho González y Álvaro Ramón, este año les ha tocado desfilar a los tres futbolistas que más han tirado del carro para lograr la milagrosa remontada. Dos de ellos porque finalizaban contrato y el otro porque un equipo depositó su cláusula de rescisión.

Y Elejalde tampoco

Encima, pocos minutos antes del «no» oficial de Luis Acosta, se conocía también que Iñaki Elejalde (Madrid, 1999), uno de los jugadores con mejor rendimiento en relación a los minutos disputados, firmaba por el Antequera. El delantero madrileño terminaba contrato con el Mérida, pero entre que él quería seguir y al club no le importaba que continuase mientras se redujera considerablemente su ficha, se había alimentado la ilusión de contar con un talento que ha jugado muy poco pero que, cada vez que lo ha hecho, se ha notado y ha aportado muchísimo. Su historial de lesiones esta última temporada era el único motivo que frenaba la oferta de la comisión deportiva del club. Pero al final, ni uno se ha arriesgado a apostar en serio por un talento como el de Elejalde ni el jugador ha decidido rebajar tanto su caché para poder continuar en el Romano.

De las seis ofertas de renovación lanzadas por el Mérida a su vestuario, cuatro han decidido aceptar (Busi, Beneit, Bonaque y Mizzian) y tres han decidido rechazarlas (Sandoval y Acosta). La del mediocentro gaditano no ha sido por dinero sino por apostar por un proyecto más ambicioso que el del actual Mérida. Se queda Sergi Guilló sin el eje más importante del equipo las dos últimas temporadas, el que pegaba la defensa con el ataque, el que sacaba limpia la jugada desde atrás, el del equilibrio, el del liderazgo en el campo. Eso es lo que ha demostrado en los 72 partidos que ha vestido la camiseta emeritense.

«Ha sido un verdadero placer defender a la AD Mérida y he sido muy feliz estas dos últimas temporadas. He decidido tomar un nuevo camino en mi carrera deportiva y afrontar un nuevo reto», se despidió el gaditano desde sus redes sociales. «Valoro mucho la confianza depositada en mí desde el primer momento en el que llegué, m e he sentido muy querido y por ello estoy enormemente agradecido. Deseo de corazón que os vaya muy bien y que el club siga creciendo como lo está haciendo. Me voy sin ninguna queja y sin nada que reprochar, pero en este mundo del fútbol hay que tomar decisiones».

Con la marcha de Luis Acosta, la comisión deportiva del Mérida ya sabe con certeza que sólo le quedan cuatro fichas seniors por ocupar para completar su nueva plantilla. Hasta la fecha, de los seis fichajes confirmados, ninguno de ellos ha jugado aún en Primera Federación, por lo que el club deberá apostar fuertemente en las posiciones que le quedan por cubrir: mediocentro, extremo izquierda y delantera.