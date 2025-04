La lucha por el playoff se aprieta

J. P. BADAJOZ. Miércoles, 3 de noviembre 2021, 08:45 Comenta Compartir

La pelea por el playoff cada vez se aprieta más. Pero no solo están reñidas esas codiciadas cuatro plazas, pues el liderato también está en un puño. Cuatro equipos comparten la cabeza de la tabla igualados a 20 puntos con el Rayo Majadahonda cerrando ese selecto grupo en el quinto puesto a un punto y el Badajoz con 18 fuera de la zona noble a dos de la cabeza y a uno de los madrileños.

La lucha por entrar en la fase de ascenso va a ser encarnizada hasta el final. Lo lleva repitiendo Óscar Cano desde que comenzó el campeonato. La tremenda igualdad es la nota dominante en cada jornada en un grupo donde casi todos los equipos partían este verano con aspiraciones de ascenso. Lo resaltaba el técnico granadino a principios de octubre. «Faltando un mes igual vamos a ser doce equipos o más los que podamos estar con opciones de estar en playoff». Y en esa tónica se encuentra esta exigente Primera RFEF en la que no se abre brecha. Deportivo, Unionistas, Racing y UD Logroñés comandan la clasificación con los mismos puntos y hasta el duodécimo el margen tras diez jornadas solo es de seis con respecto al playoff. «Aquí no hay favoritos. Aquí los favoritos son aquellos que tienen una grandeza diferencial como el Deportivo y Racing y los que han descendido porque tienen una ayuda económica que no podemos tener los demás», apuntaba el sábado Óscar Cano. Los números le dan la razón porque coruñeses, santanderinos y la UD Logroñés, que recaló en la nueva categoría tras bajar de Segunda, ya se están posicionando al ocupar tres de las cuatro primeras plazas.

Pero ante un nivel de competencia tan alto todo puede pasar y Óscar Cano también dejó semanas atrás otro aviso para navegantes. «El que se sienta campeón en esta liga posiblemente fracase porque hay una igualdad máxima». En ese sentido, el preparador blanquinegro tiene claro la importancia de no descolgarse. «Queremos estar arriba, no caernos nunca de ese grupo».

Mientras el Badajoz se reconciliaba con el gol –«Con trabajo los goles llegan», señalaba Gonzalo Crettaz–, se mantiene como el segundo equipo menos goleado. El meta blanquinegro cumplía su segundo partido sin encajar. «Siempre es bueno debutar con portería a cero y continuar haciéndolo».