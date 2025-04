Las luces y sombras del Mérida

El Mérida de Juanma rebasó el domingo el primer tercio de campeonato y lo hizo muy por encima de las expectativas generadas en verano: octavo ... con 17 puntos. Su cuarto triunfo del curso ante el Ceuta dejó buenas nuevas, en forma de nombres, y algún que otro ceño fruncido.

Lo bueno fue la explosión de Carlos Cinta y el debut en el Romano del japonés Akito. «Akito nos aporta chispa, dinamismo, el atacar muy bien lo espacios», reflexionó Juanma Barrero, que se perdió la última jugada del partido al estar bajando hacia vestuarios. «En lo ofensivo es un buen jugador, pero tiene que mejorar tácticamente. Por eso hay que tener paciencia con él». De ahí que en este tipo de partidos el cuerpo técnico lo sitúe por detrás del punta para que «los conceptos que aún no ha adquirido nos penalicen menos».

«Físicamente parece la bomba, pero tras media hora se empieza a apagar. Es un jugador eléctrico, con mucha chispa, pero la resistencia de un partido entero a este ritmo, que no tiene nada que ver con lo del año pasado, nos lleve a trabajar con él para estirar ese rendimiento que nos está dando en más minutos. Transita muy bien pero no hay que cargar todo el peso sobre Akito: hay que tener paciencia», explica el técnico emeritense.

Luego está lo de Carlos Cinta, el jugador que venía de Tercera. «No sé si echarle más flores porque ya se las echáis vosotros. Yo le tengo que tirar de la cuerda para que no se vuelva loco. Así que podemos seguir con ese plan para que el rendimiento siga siendo el que es. Hoy, por ejemplo, ha marcado un gol en una faceta que no es una gran virtud suya: el remate de cabeza». «A Carlos había que verlo entrenar desde el minuto uno, daba igual que viniera de Tercera», opina su compañero Meléndez. «Es de aquí, siente el escudo, lo pelea… tiene un nivel grandísimo. Yo le digo siempre que no tiene techo: si él se sigue cuidando, mejorando y creyéndoselo, puede meterse en el fútbol profesional. Y es ambicioso, ¿eh?».

Autocrítica

Pero los 17 puntos no apartaron a Juanma Barrero de su ombligo. Volvió a mirárselo con mirada crítica: el equipo no mata los partidos y el equipo peca de pardillo. «Con las transiciones que hemos tenido tras el 1-0, tenemos que matar el partido mucho antes. Hemos tenido contras de tres contra dos, de tres contra uno y no hemos fijado al defensor, hemos pasado a destiempo y no pasábamos en ventaja al compañero. Podríamos haber vivido quince o veinte minutos más tranquilos y pausados y no lo hemos hecho», se lamentó tras el partido.

Y, por supuesto, el ida y vuelta que no le conviene y que casi le vuelve a matar en el tramo final. «Tenemos que gestionar mejor los minutos finales cuando vamos ganando. Esas faltitas, estarnos tranquilos en el suelo… pero no tenemos malicia. Nos caemos y nos levantamos pronto. No tenemos esa malicia, somos muy nobles. Estamos en busca, en los entrenamientos, de esa pizca de picardía. No tenemos ese punto de bajar las revoluciones del partido para que no pase nada y esté todo más controlado. Seguiremos diciéndoselo y entrenándolo, pero eso va más con la persona: nosotros no tenemos esa experiencia, como todos muy jóvenes».