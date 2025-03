Ferrón: «Llevar seis partidos sin perder no es fácil» «Siempre hemos tenido la sensación de que podemos ganarle a cualquier equipo, lo hicimos cuando no estábamos tan bien y lo hemos hecho ahora que parece que estamos mejor»Francis Ferrón Delantero del Badajoz

Francis Ferrón regresa este domingo a San Fernando en un momento en el que ha perdido el sitio como referencia en el once en favor de Gorka Santamaría. Pero el delantero algecireño no pierde la sonrisa ni la ilusión por seguir trabajando para ponérselo difícil a Salmerón. Considera la competencia clave para que el equipo sea mejor y siga creciendo. En cuanto a lo institucional asegura que el vestuario está tranquilo porque la nueva propiedad va de frente y va cumpliendo.

–Parece que el equipo se va haciendo fuerte y va olvidando las dudas del inicio de temporada.

–La verdad es que los números son mejores. Cuando no pierdes en esta categoría se transforman en puntos y valen oro. Parece que el empate a cero es un mal resultado, pero si lo hacemos bueno esta semana es un buen punto. Todo lo que sea sumar es bueno, aunque nos gustaría hacerlo de tres en tres.

–El equipo mira cada vez más hacia arriba y está más hecho, pero sigue atascado con el gol.

–Es difícil. El equipo tiene más empaque. A pesar de estar jugando mejor, nos falta tener más agresividad arriba, ser más verticales, un poco de más maldad en las llegadas... Saber gestionar eso. Hacemos lo más difícil. Llegamos bien a las zonas complicadas, pero después nos está faltando un poco de tranquilidad y de buscar las mejores soluciones. Tenemos que trabajar y mejorar en ese aspecto porque nos está costando un poquito más.

–¿Tanto han cambiado la cara al equipo los refuerzos?

–Aparte de los refuerzos, que claro que nos vienen bien, pero es un equipo prácticamente nuevo, un míster nuevo, con otras ideas, había que coger sus conceptos y conocernos y era difícil al principio. Poco a poco vamos cogiendo argumentos y sobre todo en confianza. Llevar seis partidos sin perder no es fácil en esta categoría.

–Eso es lo positivo. Al final son seis jornadas sin perder y eso da confianza al vestuario.

–Y de creer en nosotros. Al principio parecía que teníamos que hacer muchas cosas para ganar y nos entraban dudas. En casa tampoco los resultados llegaban. Ahora vas creyendo. El no perder te da confianza para seguir trabajando como lo estamos haciendo.

–¿Por qué ahora es más difícil ganarle al Badajoz?

–Antes daba la sensación de que con muy poco nos hacían daño muy fácil. Y ahora defendemos mejor, no solo los defensas, desde arriba con los puntas. Somos un bloque, más compactos y más sólidos. Nos estamos manejando mucho mejor y también creciendo. Sabíamos que nos estaba costando y teníamos que dar un poco más cada uno. Y a la vista está que vamos por el camino adecuado, aunque todavía nos falta para estar donde queremos. Pero las sensaciones son otras.

–¿La sensación del vestuario es que hay equipo para aspirar a algo más que salir de abajo?

–Esa sensación la hemos tenido siempre de que podíamos ganarle a cualquier equipo porque lo hicimos cuando no estábamos tan bien y lo hemos hecho ahora que parece que estamos un poco mejor. Sabemos que tenemos potencial y vamos con esa mentalidad. Vayamos donde vayamos sabemos que tenemos plantilla para poder hacerlo. Pero hay que estar al doscientos por cien.

–El domingo regresa a San Fernando. ¿Qué se puede encontrar el Badajoz en Bahía Sur?

–Un equipo muy bueno, rápido, pero que está en una zona delicada y tenemos que saber gestionar eso porque juegan en su campo. La tranquilidad que podamos tener si vamos 0-0 ellos no la pueden tener porque solo les vale ganar. Ya te digo yo que será un partido complicado, aparte por su campo, por el tiempo, hace viento. He estado tres años allí y sé cómo es jugar allí y sé el equipo que tienen. No nos podemos distraer porque arriba son muy rápidos. Sobre todo tener personalidad e ir a por los tres puntos porque nos distanciarían de abajo ya con un margen bueno.

–¿Cómo se está encontrando en su vuelta al Badajoz?

–Estoy tranquilo, entrenando bien y esperando que me llegue la oportunidad porque llevo dos partidos que no estoy saliendo desde el principio. Intentando hacer dudar al míster y ponérselo complicado. La competitividad que hay es buena para el equipo, yo creo que es la clave. Que todos estemos bien, que el míster se coma la cabeza y sea injusto con el que se quede fuera. Ahí empezaremos a crecer. Estoy tranquilo porque estoy trabajando bien. Al final llegará la titularidad y los goles porque cuando uno trabaja le llegan los resultados.

–La llegada de Gorka ha puesto muy cara la titularidad.

–Hacía falta. Estaba yo solo de delantero y la competitividad ahora es otra. Entrenas contra un compañero para bien del equipo. Tanto para él como para mí y para el equipo es lo mejor que podía pasar. Tener dos delanteros que cualquiera puede jugar y ponérselo difícil al míster, que él elija.

–Ahora uno entra y el otro sale, pero no coinciden juntos en el campo. ¿Son compatibles?

–Sí, sí. Creo que somos distintos. Es verdad que en el área somos parecidos porque a los dos nos gusta el área y el remate, pero somos compatibles. Pero ya no es cosa nuestra, nosotros entrenamos a tope y ojalá el míster decida algún día ponernos juntos porque al final así ninguno se quedaría fuera (ríe). Pero lo nuestro es entrenar y que el míster decida.

–¿Cómo se ha encontrado el club tres años después?

–La primera temporada fue un poco rara. Los primeros meses fueron bien, pero luego con la llegada de Premium nos sentimos engañados porque nos decían cosas que no se cumplían. Después llegó Joaquín Parra y nos puso al día. Ya lo demás es historia. Ahora parece que la cosa es distinta. Al principio había dos grupos, pero nosotros ahí no entramos. Estamos centrados en lo deportivo porque a día de hoy no tenemos ningún problema. En mi primer año estábamos pensando en todo menos en lo deportivo y al final afecta.

–¿Hay inquietud dentro del vestuario por la situación concursal?

–A día de hoy estamos tranquilos porque han cumplido siempre todos los plazos que han dicho. Son transparentes en todo lo que nos dicen. Lo que pase mañana no lo sabe nadie. Se están dando pasos cortos, pero firmes y hasta ahí estamos tranquilos. Ojalá no haya ningún tipo de problema porque el club se merece tranquilidad institucional y que solo se piense en lo deportivo porque ya ha pasado bastante estos años atrás.