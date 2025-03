«Hemos llegado al límite»

Once inicial del Badajoz en el último partido ante el Valladolid Promesas.

En estos últimos días por el Nuevo Vivero ya no se habla de fútbol. La crisis institucional abierta en el Badajoz golpea de lleno a la primera plantilla. El equipo de Óscar Cano no puede abstraerse de los problemas que sacuden al club a pesar de seguir entrenando con cierta normalidad como cada día desde finales de julio. Este martes, jugadores y todo el cuerpo técnico se reunieron en el vestuario para analizar la situación y elaborar un comunicado que han emitido a través de las redes sociales y en el que para denuncian los graves problemas que están pasando. Por ese motivo, la sesión que estaba prevista comenzar a las diez se retrasó hasta las doce.

Miguel Núñez, como primer capitán, fue el encargado de su lectura en la sala de prensa del Nuevo Vivero en la que detalló algunos aspectos que por su gravedad dificultan el día a día como que algunos «compañeros no pueden hacer frente al pago de los alquileres de su vivienda», que el «cuerpo médico no puede facilitarnos la suplementación necesaria ni material para vendajes» o que los responsables del material no tienen para lavar la ropa «teniendo que verse en el extremo de lavarlas con el gel que dejan los árbitros después de los partidos».

El capitán blanquinegro también desveló los sacrificios que han tenido que hacer desde pretemporada y lamentaba el deterioro paulatino que sufre el estadio por la falta de mantenimiento. «El estado del césped cada vez es peor y la afición no merece encontrarse las gradas y los servicios en las condiciones que están por motivos de limpieza y salubridad». Además, en el comunicado alertan de la posibilidad de no poder desplazarse a Majadahonda, en el caso que se fije para este fin de semana, o Calahorra el 23 de enero. «Ni siquiera sabemos en qué condiciones podemos viajar para la disputa del próximo partido» e incluso añaden que estaban dispuestos a ir en sus vehículos particulares, pero consideran que «eso no es una solución ni a medio plazo». La plantilla recuerda a la propiedad que «siempre nos han pedido paciencia y discreción, pero consideramos que hemos llegado al límite». Los jugadores y cuerpo técnico van en la misma línea que por la mañana se expresaron los canteranos y las jugadoras del Badajoz Femenino y el día anterior las tres cabezas visibles del organigrama directivo de la entidad, así como se manifestaron el sábado los seguidores blanquinegros. «Agradecemos el esfuerzo de todos los trabajadores del club por ayudarnos y hacer todo lo posible por sacar adelante esta situación y sobre todo a la afición por estar ahí, alertarnos y ser el alma del Badajoz». Y concluye exigiendo respuestas a la propiedad para dar viabilidad a la entidad. «Rogamos que se ponga solución inmediata a la complicada situación del club».

