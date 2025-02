«Llamé a mi madre y se echó a llorar»

Es el chico del momento en Badajoz. Edu Sánchez está viviendo un sueño. El lunes y el martes han sido para el canterano del Badajoz ... un vendaval de emociones y de cosquilleo por el cuerpo imposible de describir. El inicio de esta semana nunca la olvidará. Y eso que el domingo no acabó bien y se fue a la cama con un disgusto tremendo por la derrota ante el Castilla. Pero un wasap a su móvil rompió la rutina de un chaval que después de entrenar se encierra en su habitación entre libros. «La tarde del lunes estaba estudiando tranquilamente en mi casa y de repente me llega un mensaje al teléfono del míster David Tenorio para decirme si tenía un rato libre porque quería hablar conmigo. Entonces salta la noticia y me lo dice. La verdad es que se me quedó la piel de gallina y los pelos de punta. Fue una ilusión increíble porque ves que tanto trabajo y sacrificio está teniendo su recompensa». El jugador moralo es consciente de lo que significa estrenarse como internacional. «Para mí es un orgullo poder representar la camiseta de mi país».

La llamada a filas de Edu Sánchez por la selección española sub 18 ha revolucionado la actualidad del Nuevo Vivero y revuelto el vestuario. La convocatoria de este chaval de 17 años ha causado un gran impacto en todo el fútbol extremeño. Lógicamente los primeros en conocer la noticia fueron su familia y círculo cercano. «A los primeros que se lo comenté fueron a mis padres nada más saber la noticia. Llamé a mi madre y a mi representante. Mi madre se echó a llorar y le decía que no llorara porque todo este trabajo sabía que iba a llegar una recompensa».

La noticia también fue recibida con gran entusiasmo en el vestuario del Nuevo Vivero. «Mis compañeros están supercontentos conmigo, tienen mucha confianza en mí», comenta. Edu Sánchez es la gran revelación de la Primera RFEF y esta convocatoria es el reflejo de que su espectacular temporada ha llamado la atención al más alto nivel. Pero al margen de sus excelentes cualidades y un futuro prometedor, el jugador moralo tiene claro que un trocito de hacer realidad este sueño se ha cocido en el vestuario. «Gran parte de conseguir este objetivo es gracias de ellos porque en el campo influye mucho. Las sensaciones personales de cada uno dependen de la confianza que tengan depositada los compañeros. Creo que esta es una plantilla que desde el primer día desde los más veteranos a los más jóvenes me apoyaron genial y han confiado siempre que iba a llegar muy alto y conseguir objetivos como este».

Desde su Navalmoral natal, Edu Sánchez sigue los pasos que antes dieron sus paisanos Óliver Torres y Carlos Isaac. El joven futbolista moralo se guardará ese día como el más feliz de su carrera, aunque no se olvida de la gran oportunidad que le brindó el Badajoz al dar el salto al primer equipo. «Mi primera convocatoria es el momento que más voy a recordar y también los partidos con el Badajoz en Primera Federación que gracias a eso he podido ir convocado. Ojalá se pueda dar la posibilidad de debutar con la camiseta de la 'Roja'».

Más información Los veteranos pacenses devuelven la visita a Ceuta

Edu Sánchez reconoce que no se podía imaginar poder ir en estos momentos con la selección, aunque desde fuera empezaba a rondar la idea. «Mis amigos y gente cercana me lo empezaron a comentar. Luego ves y te enteras de noticias y te lo empiezas a creer un poco». El lateral izquierdo del Badajoz ha dejado claro en sus actuaciones tener una gran personalidad en el campo a pesar de su juventud y esa seguridad también la transmite en confianza en sí mismo y tener las ideas muy claras. «Sales cada domingo a jugar y ves que te encuentras bien, con buenas sensaciones y ves a algunos chavales que van a la selección, su nivel, y tampoco te piensas que estás tan lejos, estás realmente cerca. Salgo cada domingo y creo que el nivel que yo demuestro es perfectamente para llegar. Cuando me dan la noticia me siento contento y a dar el nivel porque creo que lo tengo».

El martes se vio desbordado por tantas muestras de cariño. «Muchas llamadas, muchos mensajes, de gente cercana y aficionados del Badajoz agradecidos y dándome la enhorabuena. Esos sentimientos que se transmiten por dentro es algo único. Ver que tanta gente que te está apoyando desde el principio y que está viendo que consigues un sueño, tus verdaderos amigos, amigas, tu familia... Fue una ilusión para mí. Lo del día de ayer son momentos que me quedaré en el corazón y la mente para toda la vida».

Edu Sánchez recibe este premio a su gran temporada justo cuando acaba de salir de tres meses duros de recuperación. «Para la confianza personal es increíble. No pensaba que me llamaran justo después de la lesión, pero han depositado esa confianza en mí y yo les demostraré que la voy a aprovechar».

A pesar de toda la vorágine de llamadas, Edu Sánchez no pierde la perspectiva de lo mucho que se está jugando el Badajoz en estas jornadas finales y pone los pies en la tierra para contener toda esa emoción interiror hasta el lunes. «Solo pienso en el partido del domingo a las doce en Ceuta. Eso es lo más importante para mí ahora mismo y una vez que termine me iré concentrado con la selección. Estaré cuatro días en Suiza y entonces empezaré a pensar en los partidos del martes y jueves y a esperar si tengo la oportunidad de poder jugar».

En Suiza se reencontrará con la cara conocida de Assane Diao, también con pasado en el fútbol base del Badajoz y con quien coincidió en la selección extremeña. Ambos esperan conectar y formar una buena sociedad en el combinado nacional. «Somos amigos y hablamos muy a menudo. Somos compañeros y su familia y la mía nos llevamos genial. Nos hemos dicho que ya nos veremos allí y a ver si podemos congeniar en el equipo», apunta.

Edu Sánchez es el ejemplo claro de que no hace falta estar en las canteras más punteras para llegar y que los sueños también se cumplen desde un club modesto como es el de tu ciudad. Ahora los chavales de La Academia CDB tienen un referente, un modelo a seguir y ese es el mensaje que quiere trasladarles. «A los chicos de la cantera les diría que trabajen duro día a día, se preparen poco a poco, que se concentren y no piensen más allá de lo que pueda pasar dentro de dos años. Pensar primero en el entrenamiento de hoy, después en el de mañana e ir pensando en el partido del fin de semana. Trabajo, sacrifico, mucha humildad y con los pies en el suelo todo el tiempo. Conseguir objetivos poco a poco e ir estableciéndote metas».

En cuanto a la delicada situación del Badajoz, Edu Sánchez tiene plena confianza en lograr la permanencia. «Estamos superconvencidos de que vamos a sacar esto adelante. Estamos todos al cien por cien. Vamos a ir a Ceuta a ganar para compensar a la afición, sé que no están pasando un momento bueno, pero todos vamos a poner de nuestra parte y vamos a conseguir el objetivo». Y en ese sentido, espera incorporarse a la concentración de Suiza con la felicidad plena de una victoria en Ceuta. «Sería una locura. Me iría supercontento. Gracias al esfuerzo del equipo y todas las personas que hay detrás del staff técnico vamos a sacar los tres puntos de Ceuta».