La liquidación del Extremadura no será efectiva hasta que se resuelva el recurso

El Extremadura se enfrenta este fin de semana a su ausencia de la competición. Por primera vez en décadas Almendralejo no tendrá un equipo compitiendo cuando la liga sigue en marcha. El CF Extremadura y el Extremadura UD se solaparon, por lo que siempre hubo algún equipo al que animar. Ahora no. Ahora Almendralejo se ha quedado sin fútbol. Este fin de semana el Francisco de la Hera iba a ser testigo del Extremadura-Celta B, pero ese partido no se jugará.

Este es el panorama que ha dejado la liquidación del Extremadura, confirmada por el presidente de la entidad, Manuel Franganillo, este pasado lunes. Una liquidación que se veía venir, pero que no por eso ha sido menos dolorosa.

Y aunque en el terreno de juego no haya trabajo para el Extremadura, en los despachos sí que lo hay. En este caso es el administrador concursal, Bernardo Silva, el que está ahora trabajando para afrontar la liquidación que se le viene encima al Extremadura UD y para tratar de que los trabajadores y jugadores puedan tener la mejor salida del club en los próximos días.

Bernardo Silva está preparando el terreno para cuando la fase de liquidación siga adelante tener todo en su sitio y que el procedimiento no lleve demasiado tiempo. El administrador concursal confirmó a este periódico que el club recurrió la sentencia por la cual no se aprobaba el convenio de la junta de acreedores, por lo que la liquidación no se ha iniciado de forma efectiva.

Hasta que no se resuelva el recurso presentado por el club la pasada semana no comenzará a hacerse la liquidación del club, por lo que aún no se sabe cuánto se va a demorar la desaparición total del Extremadura UD.

El propio Manuel Franganillo admitió en la rueda de prensa que ofreció el lunes que el recurso presentado por los servicios jurídicos del club iba a tener poco recorrido, ya que la situación del club es muy mala económicamente y a esto hay que añadirle que el equipo no está ya compitiendo, lo que deja en cero muchos de los ingresos que podría haber tenido estas semanas.

Por otro lado, Bernardo Silva sigue trabajando en otros frentes abiertos esta semana. El administrador concursal está en proceso de poder ofrecerle a los jugadores un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) dentro del concurso de acreedores que aún sigue vigente. Bernardo Silva empezó a tramitar estos ERE esta semana para presentarlos lo antes posible. Aún no se han tramitado, pero está trabajando para hacerlo lo antes posible.

Por otro lado, los jugadores ya se han despedido del Extremadura UD. Primero lo hicieron personalmente el miércoles, ya que tuvieron que acudir a la Ciudad Deportiva de Almendralejo para recoger sus efectos personales antes de irse a sus domicilios. Esa fue la última toma de contacto de los jugadores con los campos de entrenamiento del Extremadura, que a partir de ahora quedarán sin actividad.

Los jugadores también aprovecharon para despedirse del club en las redes sociales. Todos lamentaban la desaparición del Extremadura, club que les permitió jugar en Primera RFEF, pero en el que también vivieron la parte más amarga del deporte con la mala situación que vivieron durante los últimos meses.

En definitiva, el fútbol en Almendralejo se ha acabado por esta temporada. Los seguidores azulgranas tendrán estos días su primer fin de semana sin fútbol en mucho tiempo, pero ya hay movimientos en la capital de Tierra de Barros para confeccionar un nuevo club y poder competir a partir de la próxima temporada, si no hay ninguna complicación, desde lo más bajo del fútbol extremeño.