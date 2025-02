De líder a líder y tiro porque me toca

Hace poco menos de un año, Sergio Cano se cansó del realismo prudente de Juanma Barrero y le retó. «¿Cuánto te apuestas a que llegamos ... a final de temporada a un partido del Cacereño?». Y se lo soltó cuando el Cacereño iba como un tiro y le sacaba como unos diez puntos al Mérida. «Una cena, si quieres. Yo con acabar en playoff me doy con un canto en los dientes», le respondió socarrón Juanma, que por amistad no le pidió una semana en Playa Bávaro.

Y no… no aprendió de aquello. Porque este último mes de septiembre, en otras de esas charlas incesantes que mantienen, otra vez cansó a Sergio. «¿Cuánto te apuestas a que terminamos el año más cerca del playoff que del descenso?», le volvió a retar su segundo tras el empate en el Romano ante Unionistas. «Otra cena, si quieres», le respondió casi desinteresado, por no pedirle un viaje espacial a Marte.

Y sí… la ha vuelto a perder. Su equipo, el de Juanma y Sergio, da el pistoletazo de salida al 2023 a tres del playoff de ascenso y nueve por encima del descenso. Así que andan algunos trabajadores del club, sin que ellos lo sepan, ideando trampas para que Sergio vuelva a apostarse algo con Juanma en las próximas semanas. Un, por ejemplo, «¿a que no te apuestas a que subimos directamente a tres jornadas del final?».

«Yo es que suelo ver el camino más difícil y apuesto a lo conservador», reconoce Juanma, que repite una y otra vez a su vestuario que su año comenzó en agosto y que no termina hasta mayo. Que nada de año nuevo, ni de primer partido del 2023, ni de empezar otra vez. «Quiero que volvamos a ser el equipo que se fue de vacaciones: intenso, solidario, atrevidos con balón… El objetivo de estas mini vacaciones es volver cuanto antes a ser eso».

Que no se repita lo del Rayo Majadahonda, vamos. A pesar de ganar al Fuenlabrada, al Badajoz y al Córdoba y de competirle a un Segunda como el Alavés en Copa, no quiere el cuerpo técnico del Mérida ni un nanosegundo de relajación en el metaverso. Porque además el rival no invita a ello: hasta la fecha, el Alcorcón es junto al Córdoba el mejor equipo del grupo. «El Córdoba tiene muchos más argumentos ofensivos para hacerte daño, con un fútbol, digamos, más vistoso. Pero el Alcorcón es más equilibrado, y eso te hace sumar muchos puntos», explica Juanma Barrero.

Cuando habla de su rival de este domingo lo hace con esa pizca de cariño que se guardan los ex jugadores. Aquel año en Santo Domingo, Juanma Barrero subió a Segunda A y eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey con aquel histórico 4-0. «La gente que está colíder es porque se lo ha ganado. Le costó arrancar, pero ahora es el equipo más equilibrado del grupo: transitan bien y es difícil hacerles daño». Ha ganado ocho de los últimos diez partidos. Los dos últimos ante el Córdoba y en Ferrol.

Sin Sandoval

Tal y como se fue el Mérida al parón liguero, regresa de él: con bajas y jugadores entre algodones. Sandoval, Kamal y Nando Copete son bajas por lesión y Akito y Carlos Cinta salen de lesiones óseas y es probable que arranquen desde el banquillo. El extremo japonés por un esguince de tobillo y el pichichi emeritense por el esguince de rodilla que se produjo ante el Badajoz hace un mes. Esta semana ya han entrenado con el resto del grupo. Lo de Sandoval es una microrrotura en los isquios y estará entre dos y tres semanas de baja. A cambio, Diego Parras entrará en su primera convocatoria.

Volverá el Mérida a encarar un partido sin la presión de los puntos. Sí con la responsabilidad de responder a la ilusión despertada en la afición. «Responsabilidad, pero no presión», matiza Juanma Barrero. «Cuando enganchas a más gente, la responsabilidad crece. Lo que pasó el otro día con los niños en el Romano es algo que nos hemos ganado nosotros con nuestro trabajo, esfuerzo, ilusión y forma de jugar. Y a mí eso es algo que me encanta. Además, en los partidos grandes de esta temporada el equipo ha respondido bien».

¿Y Artiles?

Lo peor podría ser la despedida de Artiles, una de las claves del ascenso del curso pasado. Si el canario pide marcharse, el club tendría una ficha senior para un mediocampista o un delantero. «No sé si alguien va a pedir la baja. A mí no me han transmitido nada», apuntó Juanma en la previa.