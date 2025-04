El líder se desata tras una hora contenido por el Badajoz

El Badajoz fue un digno oponente de un líder que estuvo maniatado por el oficio pacense durante casi una hora de partido. Porque el Córdoba ... tuvo sus opciones en la primera parte, pero fue incapaz de imponer un poderío y superioridad que se desató tras la reanudación anotando tres tantos en apenas 20 minutos que dieron la vuelta al marcador (2-4) y a la inercia de un partido que se quedó sin historia a partir de ese momento. David Soto adelantaba a los extremeños en los primeros instantes, empataba Casas y Ferrón daba ventaja de nuevo a los blanquinegros. En la segunda parte, un doblete de Willy y el tanto de Simo cerraban el choque.

Dos cambios en el once inicial de José María Salmerón, que tira de repertorio táctico para ajustar el dibujo según las exigencias del escenario y el rival. Apostó por contundencia y brega en la medular con la presencia del Raúl Palma y Mancuso, sacrificando la mayor creatividad y llegada desde segunda línea de Javi Ros. Alfaro volvía al once, con Adilson, David Soto y Ferrón como referencia arriba. El ariete algecireño no marcaba desde la jornada inaugural, pero el técnico almeriense está exprimiendo sus cualidades de espaldas a portería y su lucha con los centrales para habilitar la entrada por dentro de sus hombres veloces.

No hubo sorpresas en los primeros instantes. El Córdoba tratando de imponer su ritmo, apropiándose del esférico y llevando la iniciativa y los pacenses bien pertrechados, juntos y esperando su turno con paciencia, sin precipitarse ni exponerse. Y pese a que se jugaba a lo que querían los blanquiverdes, o eso parecía, era una trampa trenzada por los extremeños, que dejaban el señuelo para que los andaluces lo mordieran y acto seguido cazarlos. Y así fue, porque en cuanto pudo lanzar su ataque, el conjunto local fue certero y letal. Gran triangulación que comanda Ferrón tras una falta, Alfaro prolonga desde la frontal para la entrada de David Soto, cuyo disparo rechaza en un zaguero y despista a Carlos, que nada puede hacer para evitar el primero. Era el minuto 7, primer acercamiento y máxima efectividad.

Pero si por algo es el líder el equipo califa, además de por los quilates de su plantilla, es por su capacidad para recomponerse, como ya demostrara la pasada jornada ante el Linares para remontar y llevarse el triunfo. Apenas tardó cuatro minutos en responder con la misma virulencia que los pacenses para mandar un mensaje autoritario y firme. Puga asiste a Antonio Casas, que se queda mano a mano con Kike Royo, el meta riojano saca una mano prodigiosa en el primer chut, pero el rechace da una segunda oportunidad al atacante blanquiverde, que no perdona.

El vértigo se apoderó del choque, que no tenía respiro con un ritmo frenético y cabalgadas constantes por los costados y diagonales profundas que hacían mucho daño a las defensas. En el minuto 20, internada de Willy, que obliga a salir de su meta a Kike Royo, el balón le llega a Cedric, que intenta una vaselina muy defectuosa que se marcha desviada. Nuevo aviso y la noticia es que no acababa en gol. Pero sí la respuesta local. Carrera de David Soto por la derecha y Calderón derriba al extremo blanquinegro. Penalti. Insondable todo lo que genera en el juego ofensivo el navarro, un quebradero de cabeza constante para las zagas rivales. El encargado de ejecutar desde los 11 metros fue Francis Ferrón, que arrojó mucha rabia contenida al balón para perforar la red y adelantar de nuevo a los suyos. 2-1 y 22 minutos disputados.

El correcalles no tenía fin y el orden brillaba por su ausencia en una medular desierta sin que ninguno fuera capaz de sostener una manija resbaladiza y díscola. Volvía a las hostilidades el Córdoba en el minuto 35, con un pase de Puga profundo que dejaba a Cedric franco ante Kike Royo, su remate con rosca no coge la parábola adecuada para cerrarse y se marcha rozando el palo milagrosamente. Clarísima. Acto seguido, Antonio Casas pinchaba la pelota tras un nuevo centro desde la derecha de Puga, el más incisivo, pero Mariano se echa encima para evitar el disparo limpio y la acción finalizaba en córner.

En la segunda parte, el Córdoba pisó el acelerador y puso la directa hacia la portería de Kike Royo desde la reanudación. Willy cabeceaba alto en el prólogo del capítulo de terror que estaba a punto de vivir el Badajoz en los siguientes 15 minutos. En el 56, Carracedo centraba para la llegada de Simo, la defensa se queda parada y el atacante del Córdoba la empuja completamente solo. No había fuera de juego pese a las protestas. En el 62, Casas anotaba el tanto del empate, pero el colegiado había señalado una falta previa y se iba a los 11 metros. Desde el punto fatídico no perdonó Willy. Y tres minutos después, el ariete de Torremejía fusilaba a Kike Royo tras otra acometida de Puga por el flanco diestro. Rapapolvo quizás excesivo para los pacenses, apabullados por el frenesí ofensivo del líder, que cuando aprieta es terrorífico.

A partir de ahí, plácido el Córdoba y noqueado el Badajoz, que trataba de echar arrestos para seguir empujando e inquietar a su rival, aunque sin apenas mordiente. Lo más potable para los pacenses fue un disparo desde el balcón del área de Zelu que repelió el poste izquierdo. También la tuvo con un testarazo de Mariano a cinco minutos del final y Carlos Marín sacó un rebote en la misma línea de gol.