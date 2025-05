Del letargo al asedio infructuoso

El Badajoz sacó un punto insuficiente (0-0) en su aspiración de engancharse al playoff en un partido que inició aletargado y sin ritmo, pero ... que contó con la reacción de la segunda parte, en la que exhibió recursos ofensivos, pero falta de puntería. Era el estreno en casa de Isaac Jové, un debut a medias, porque de nuevo siguió a los suyos desde la grada. En el once entraba Zelu y se caía David Concha, mientras que Adilson encadenaba su segunda suplencia seguida.

Pronto el Badajoz demostró que quería echar el esférico al tapete, circular, mover las líneas rivales y macerar el ataque hasta atisbar la fisura. Eso conlleva un riesgo, las pérdidas en zonas peligrosas y el Zamora se estiró de esa manera, aunque Dani Hernández no pudo conectar el disparo con comodidad. El éxito de las transiciones dependía de que no se abriera una brecha de muchos metros entre Miguel Núñez e Isi Gómez, pero la presión de los visitantes atosigaba e incordiaba.

El Zamora, ordenado, sin precipitación, serio. No destilaba un fútbol muy elaborado, pero tampoco le quemaba la pelota. Una cabalgada de Losada fue el primer aviso, obligando a Pardo a frenarle, llevándose la amarilla. El delantero madrileño aparecía por un costado, pegado a la cal o trazando diagonales, muy dinámico. Ensanchar el campo, percutir con centros laterales y pases profundos, era el manual de estilo que desplegaba sobre el campo la escuadra de Yago Iglesias, cada vez más cómoda, hasta el punto de arrebatarle la manija a un Badajoz plomizo y sin chispa.

Clemente y Zelu apenas aparecían para dar mordiente y faltaba electricidad y desborde. No estaba fino, con imprecisiones y pases fáciles errados, pero el 0-0 se imponía porque los visitantes carecen de colmillo. Así lo atestigua su posición en la tabla. Pero la imagen de los castellanoleoneses no es la de un equipo a la deriva asfixiado por el yugo del descenso.

Minuto 25 y por fin una incorporación de Dani Fernández para generar una superioridad en la banda derecha. Fue estéril, pero hacía falta algo que activara al equipo pacense. Muy previsibles los pupilos de Isaac Jové, maniatados y sin ideas. El Zamora dejaba correr el reloj, con posesiones largas, gran parte del tiempo en su campo, sin proponer nada, pero no sufría, porque los locales no se acompasaban a la hora de apretar en la creación rival y eran esfuerzos vanos que no prosperaban.

Y los porteros, meros espectadores, sin intervenir en más de 30 minutos. Pero en apenas unos segundos ocurrió más que en todo el duelo. Las permutas en los extremos generaron algún fruto. Lanzamiento esquinado de Zelu muy lejano y fácil para Pau Torres y acto seguido, en el área contraria, mano a mano de Jorge Fernández, que le pega algo mordida y Gonzalo toca lo justo para evitar el primero. El encuentro latía, tenía pulso por fin. Jesús Clemente, cambiado de perfil, la ponía para la entrada como un obús de Gorka Santamaría, que no llegaba por poco.

El delantero vasco habilitaba en una baldosa a Dani Fernández, cuyo disparo con el efecto contrario se marchó desviado en la ocasión más clara. Explotaba más sus virtudes con triangulaciones rápidas que en ataque estático el Badajoz, aprovechando la verticalidad y talento de sus futbolistas al primer toque. Zelu volvía a hacer daño por la izquierda, poniendo un centro que solo tenía que empujar Clemente, pero no conectó su remate por centímetros. Con esas señales de leve mejoría se fue al vestuario el conjunto extremeño. Que tuvieron continuación en la segunda parte, que se iniciaba con la salida de Otegui por Isi Gómez.

En los primeros compases, Gorka y Aquino se intercambiaban los papeles, el vizcaíno asistía desde la banda al murciano, cuyo disparo se fue a córner. El ex del Racing cabeceó un centro desde la esquina de Zelu instantes después y Pau Torres blocó con apuros. No había dominadores, pero los blanquinegros pusieron una marcha más y a esa velocidad, los quilates relucen. Para explotar esa ventaja saltaron al campo Adilson y David Concha. Jové ponía toda la artillería. Y la declaración de intenciones fue inmediata. Caracoleo del cántabro con pase de la muerte algo atrasado y arrancada del luso. Gorka lo intentaba también desde la frontal con un lanzamiento raso.

Ahora sí sufría el Zamora, más replegado por el empuje pacense, que asediaba sin piedad. El Badajoz iba por ráfagas, Concha seguía tirando diagonales y Dani Fernández estuvo a punto de firmar un golazo a diez minutos del final tras varios recortes, pero su disparo chocó con el lateral de la red. Poco después, Adilson cedía a Josema tras una jugada colectiva y el zapatazo se iba desviado por poco. Frenesí ofensivo. Quedaría aún un misil de Pardo que despejó con apuros el meta visitante para completar el listado de acercamientos. Pero no hubo puntería.