«Las lesiones se miran de otra forma cuando la dinámica no es positiva»

Las lesiones están siendo un caballo de batalla persistente para el Badajoz en este primer tramo de temporada, condicionando unas convocatorias con presencia asidua de ... canteranos. El duelo frente al Castilla fue el más paradigmático en este sentido, acumulando el conjunto extremeño cinco bajas por molestias. Sin embargo, Curro Velázquez, preparador físico blanquinegro, se aleja de la lectura alarmista y desgrana sosegadamente todos los factores. «No creo que haya más lesiones que en una situación normal, pero se miran de otra manera cuando la dinámica no es positiva».

Sostiene que la incidencia de esta variable no es desmedida, aunque la idiosincrasia de una plantilla corta le otorga un impacto más decisivo. «Si tienes más recambios para suplir, la carga de minutos en algunos jugadores no es tan grande, eso influye y aumenta el riesgo de lesión. Es algo que hemos asumido y que está ahí». Explica que en su metodología se presta especial atención a la prevención dentro de lo posible, pero hay muchas circunstancias que entran en juego: «Pueden ser fortuitas, por cargas de trabajo, por situaciones individuales o porque algunos jugadores no hayan podido tener una buena pretemporada».

Aunque uno de los principales quebraderos de cabeza es el concerniente a la preparación, que les obliga a interactuar en distintos escenarios para ejercitarse de cara a los encuentros. «No entrenamos en la misma superficie que en la que vamos a jugar y hay semanas que pisamos tres diferentes. Eso se traduce en mayor riesgo». Un componente que genera un efecto dominó con múltiples implicaciones, porque «el césped artificial a nivel articular y de lumbares provoca que algunos futbolistas lo pasen realmente mal». Eso obliga a bajar el nivel de exigencia para minimizar posibles molestias, pero disminuir el volumen de trabajo lleva aparejado que «el rendimiento no sea el adecuado para estar en las mejores condiciones».

Cuando se le pregunta sobre el estado físico del grupo, explica que las fluctuaciones en este sentido han quedado desfasadas y ahora se implementan procedimientos para que «sea mucho más homogéneo, más regular, para que exista siempre un estado de forma óptimo. Antiguamente había dos o tres picos durante la temporada».

La particularidad ahora mismo reside en las modificaciones introducidas tras el relevo en el banquillo, que siempre implica que se pongan más en el foco unos conceptos que otros. «Llevamos una serie de semanas en las que el equipo se está adaptando bien al trabajo del entrenador y estamos cerca de conseguir lo que el míster quiere, aunque siempre hay cosas que pulir».

En ese contexto, el parón por los compromisos coperos les ha permitido avanzar en la evolución pautada, pese a que anímicamente, «cuando vienes de ganar, quieres competir el siguiente cuanto antes». Curro Velázquez asegura que las rutinas en las sesiones de estos días de impasse han mantenido «valores similares y solo se cambia el esfuerzo del partido por otras tareas».

En un análisis de casos más específicos como el de Javi Ros, es optimista y aunque admite que el tiempo ha jugado en su contra y ha costado que encuentre las sensaciones en el verde, por fin se le ve más fino y preciso. «No ha hecho pretemporada con nosotros y se nota. Son 6-7 semanas de trabajo y aunque es superprofesional y ha estado entrenando por su cuenta y cuidándose, no ha hecho dinámica de grupo. Ya se empieza a encontrar más cómodo en el campo y se va percibiendo».

Luis Valcarce y Raúl Palma

Luis Valcarce, uno de los puntales en la retaguardia, también se ha visto lastrado por un esguince en el ligamento lateral interno en una rodilla reincidente, lo cual ha retrasado su recuperación al 100%. «Cuando se repite una lesión en una zona, cuesta un poco más que vuelva a su mejor estado. Sigue trabajando y está cerca de poder estar a pleno rendimiento», asegura.

En cuanto a Raúl Palma, el pasado curso estuvo en el dique seco en varias etapas por distintas molestias tanto en el Xerez como en el UCAM y el cuerpo técnico del Badajoz trabajó de manera individual con él en verano. Sus molestias musculares, que le han obligado a perderse cinco jornadas, han reseteado su progreso, pero empieza a volver a su nivel. «El trabajo que se ha hecho es muy bueno y ahora la clave es que no recaiga para poder tener continuidad, porque el equipo lo necesita.

Sobre su colaboración con la Academia, anunciada hace unas semanas y que le incluía en el organigrama dirigiendo un apartado de preparación física, explica que aún se está concretando: «Se trata de ayudar lo máximo posible en la preparación y planificación de los entrenamientos de los equipos de la cantera para que el club siga creciendo y tenga una línea de trabajo».