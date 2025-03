Las lesiones merman la pretemporada del Mérida

Tras una victoria holgada en Don Álvaro (1-4) y un empate sin goles ante el Llerenense de Segunda Federación el pasado miércoles en Fuente ... del Maestre, lo más inquietante en las dos semanas de pretemporada del Mérida de Rai están siendo las lesiones/molestias. Las muchas lesiones/molestias. El último amistoso, por ejemplo, se lo perdieron hasta ocho futbolistas: los dos guardametas, Palomares y Dani Vicente, más Diego Parras, Iñaki Elejalde, Álvaro Juan, Elo, Sandoval y Escardó. Sin olvidar a Akito, que todavía no ha llegado de Japón.

Aunque está aún abierta al mercado, por si acaso, la dirección deportiva esperará en principio a Juan Palomares. «Como Juanpa está lesionado y Dani Vicente tenía molestias en unas costillas, preferimos no forzarlo y por eso no jugó ante el Llerenense. Pero ya ha vuelto a entrenar», explica David Rocha, que confía en que Palomares llegue a la primera jornada de Liga, aunque no lo garantiza al cien por cien.

Del resto, el que más preocupa es Iñaki Elejalde, el delantero procedente del Algeciras. Los servicios médicos del club están valorando si sufre pubalgia o una hernia inguinal. «Si es una hernia, en el peor de los casos tendría que operarse, y eso sería poco: en tres semanas estaría listo. Si es pubis, lo raro es operarse, aunque aquí hemos sufrido los casos de Diego Parras y Lluís Llácer. Pero él se encuentra bien, no está en la situación de Llácer del año pasado. Lo que pasa es que antes de exponerlo a entrenar queremos saber con certeza qué tiene porque queremos tenerlo controlado», continúa el director deportivo emeritense.

Por lo demás, el resto son las pequeñas y típicas molestias de pretemporada. El central Elo venía con molestias del año pasado y está haciendo primero readaptación al grupo; Diego Parras ya ha empezado a ejercitarse después de una pequeña rotura; Álvaro Juan, operado de menisco el año pasado, se resintió en una superficie dura como la de Don Álvaro y el cuerpo técnico decidió no correr riesgos; y las ausencias de Sandoval y Escardó fueron por precaución. «Es preferible que se pierdan unos entrenamientos o un partido que tenerlo luego parados un mes en Liga».

A la espera de Akito

Y el asunto Akito espera resolverlo el club la próxima semana. Nuevamente por temas burocráticos, el extremo japonés aún no ha podido regresar de su país. «El visado le caducaba a final de esta temporada y nos faltaba un papel para que regresara. Podría haber estado el primer día, pero no queríamos correr el riesgo de que en Japón lo confundieran con que salía del país de manera ilegal y arriesgarnos a perderlo más tiempo. El papel que faltaba ya está y esperemos que la semana que viene la embajada japonesa nos dé el visto bueno y pueda viajar pronto», esclarece David Rocha. «Somos optimistas en que esté pronto, pero es una opinión personal. No será como lo del año pasado»

Akito y lesionados aparte, al plantel solo le hace falta dos incorporaciones más para cerrarse del todo. Las dos cesiones sub-23: un mediocampista y un delantero. «Las opciones están avanzadas, pero dependen de un tercero, que son sus clubes de origen, con los que hay que llegar todavía a un acuerdo». Más el delantero del Moralo, segundo máximo goleador la pasada temporada en Tercera, Caio Peralta; el central argentino Mateo Provedini, procedente del filial del Alcorcón que jugó el curso pasado en Segunda Federación; y el cancerbero José Andrés, que entrenarán con el primer equipo y si no van convocados, bajarán viernes y sábado con el Don Álvaro para jugar con ellos en Tercera ese fin de semana. «Aún quedan tres o cuatro fichajes más para el filial, pero la apuesta principal son estos tres».