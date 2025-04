El león blanquinegro vuelve a rugir

El león blanquinegro vuelve a salir de caza. Ha olido su presa y merodea por su hábitat natural con hambre de gol. La presencia de ... Gorka Santamaría impone en el área rival. Todo corazón, instinto, garra y lucha hasta quedar sin aliento. Las señas de identidad de un depredador criado en Lezama. «Personalmente me encuentro muy bien y con confianza», apunta sobre su gran momento.

El delantero bilbaíno ha marcado en los dos últimos partidos para poner al Badajoz por delante. En el derbi con el Extremadura encarriló el triunfo cuando más sufría su equipo y en Zamora volvía a abrir el marcador, aunque al final un penalti dejó a los blanquinegros con un empate. «Se nos quedó un sabor agridulce porque hicimos una primera parte muy buena y en la segunda no estuvimos bien. Ahora queremos ganar al Logroñés para hacer bueno el punto de Zamora», sostiene. Ya había anotado el 3-3 frente a la Cultural, pero su tanto ante el Extremadura fue como una liberación personal. «Ya sabemos todos lo que significa un derbi para la afición y el equipo y en mi caso me dio mucha confianza», expone.

Ha jugado todos los partidos, pero con presencia intermitente en el once. Empezó de titular para luego dar paso a cuatro suplencias y ahora recuperar su protagonismo en las tres últimas jornadas. «Toca asumir mi papel porque hay mucha competencia en la delantera y al estar todos enchufados el míster decidirá».

Gorka Santamaría se siente cómodo pisando la hierba. Da igual si acompañado de otra referencia arriba o como cazador solitario. Siempre está preparado para atacar. «A mí lo que me gusta es jugar. Pero sí es con otro delantero, en este caso ha sido con Sergio Benito, me aprovecho del juego que genera, su velocidad y desmarques para recibir por dentro. Nos compenetramos muy bien y el equipo gana en versatilidad».

El excachorro del Athletic ha conseguido ganarse al Nuevo Vivero desde el primer día. La afición le reconoce su entrega y compromiso en estas dos temporadas y media. «El cariño es mutuo desde que llegué. Se lo intento devolver a base de trabajo y dejarme todo por esta camiseta».

Sobre la doble cara que muestra el Badajoz en los partidos encuentra una explicación en la tremenda exigencia del grupo. «Este año la liga es supercompetitiva y los equipos están mostrando mucho nivel. Es muy difícil ganar fuera de casa, todos los equipos sufren. El otro día el todopoderoso Racing perdió 3-0 con la Cultural. Es muy importante no perder». En ese punto, el equipo de Óscar Cano mantiene el pulso con la cabeza. «Lo importante es tener la sensación de que el Badajoz siempre va a estar entre los cinco primeros». Aunque no termina de enlazar dos triunfos seguidos esta temporada. «Va a llegar la racha de victorias consecutivas, es lo que necesitamos para despegar y estar arriba», sostiene confiado en las posibilidades su equipo. «Tenemos que estar tranquilos y seguir trabajando en la misma línea. No volverse locos porque estamos a dos puntos del segundo y a uno del tercero», añade. En ese sentido, el Badajoz ha demostrado que puede competir con cualquiera. «Hemos sido superiores en el 70 por ciento de los partidos. Hemos perdido con el Deportivo, pero creo que fuimos mejores y el acierto nos condenó». Y recuerda que las lesiones han lastrado potencial al equipo, aunque siempre ha dado la cara en todos los partidos. «Hay que tener presente que tenemos muchas bajas, aunque vamos recuperando gente y cuando estemos todos va a aumentar el nivel del grupo».

La competición no da respiro y en las próximas jornadas espera un auténtico muro con UD Logroñés, Unionistas y SD Logroñés. «Ahora tenemos un mes para dar un golpe en la mesa y mostrar nuestras cartas ante equipos de la zona de arriba». Gorka Santamaría destaca la importancia que el Badajoz no haya perdido el tren de cabeza sin haber alcanzado aún su techo, a pesar de las lesiones y la incertidumbre institucional. Por eso cree que tiene margen de mejora. «Eso es lo bueno porque el equipo todavía no ha encontrado su mejor nivel y eso indica que se están haciendo bien las cosas».

Sobre el futuro del club, el segundo capitán reconoce que el vestuario está ahora algo más tranquilo. «Lo único que queda es una posible venta. No podemos hacer nada, depende del juez y nosotros tenemos que estar centrados en el día a día», comenta. Aunque reconoce que la situación sigue siendo delicada y son conscientes que las mismas circunstancias por las que han pasado se pueden reproducir si no hay una solución en los próximos meses. «Estamos preparados para lo que venga. Sabemos que se puede alargar porque los procesos judiciales son lentos. Pero estamos tranquilos, centrados en hacer bien nuestro trabajo».