La legión de soldados de David Tenorio para la batalla de El Prado

«Cuantos más soldados sumemos a esa guerra deportiva infinitamente mejor». Un brillo en la mirada que reflejaba una mezcla entre orgullo y admiración delataba la emoción que ha suscitado en David Tenorio, que apenas lleva una semana al frente del Badajoz, la reacción de ... la hinchada blanquinegra. «La afición está empezando a entender lo que nos estamos jugando y eso es maravilloso».

Apenas una llamada a filas ha bastado para reclutar una populosa tropa dispuesta a dejarse la piel y la garganta para conquistar el bastión de la permanencia. Y uno de los primeros territorios hostiles que conquistar es El Prado (16.00 horas) de Talavera. «Los que vayan, que disfruten del viaje. Por la mañana, cuando se pongan la camiseta blanquinegra, que sepan que van a ayudar a un equipo que lo necesita, que es su equipo de toda la vida».

El entrenador granadino apela a la emoción, a la esencia más profunda para generar una reacción en beneficio del colectivo y así quiso iniciar la rueda de prensa previa al choque de este domingo. Llenar cuatro autobuses de seguidores para un duelo para eludir la parte baja no es habitual y así quiso resaltarlo, enfatizando en la labor del club en la organización, así como de la Federación de Peñas y los jugadores, que sufragaron los costes de uno de los transportes para facilitar el desplazamiento.

Talavera-Badajoz Talavera: Biel Ribas, Parra, Naider Lozano, Morante, Brau, Javi Bueno, Lassina, Zanelli, Sito, Escudero y Sergio Buenacasa.

Badajoz: Kike Royo, Pérez Acuña, Borja García, Mariano Gómez, Carlos Cordero, Carlos Calderón, Mancuso, Alfaro, David Soto, Adilson y Gorka Santamaría.

Árbitro: Vicente Moral (comité salmantino).

Estadio y hora: El Prado, 16.00.

Durante su alocución, intercaló referencias directas a ese plusvalor del que gozarán los extremeños en un partido crucial para sus intereses. «No vamos solos, vamos con gente que se va a unir a esta guerra deportiva, vamos muchos soldados para allá», comentaba henchido de satisfacción.

El Badajoz arrostra el duelo con dos puntos de ventaja sobre la zona caliente y, sobre todo, con la inercia de un triunfo ante Unionistas que adquirió un peso mucho mayor que los tres puntos en litigio. «Los jugadores tienen ese punto de confianza que faltaba, la victoria ha resaltado todo eso y encima hacerlo remontando el partido ha provocado que la gente vuelva a creer».

Pero es muy prematuro hablar de que se ha superado el bache o la crisis al venir arrastrando una racha muy negativa. «Una dinámica no se rompe por un resultado, cambia el estado emocional pero de manera total y drástica se produce cuando se encadenan un par de resultados». Y esa es la prioridad de un bloque pacense que ha situado su techo este curso en dos triunfos seguidos, un registro que podría igualar en caso de doblegar a un Talavera que es colista y en plena decadencia. Una circunstancia que, por otro lado, es subsidiaria para el preparador andaluz, que no repara en la clasificación a la hora de analizar al rival. «No puedo ir a un campo atendiendo a que un equipo va en una posición determinada, es absurdo. Ha demostrado por qué ha tenido jornadas consecutivas sin encajar haciendo buenos resultados». Pero la realidad es que los manchegos acumulan un tramo de siete jornadas sin ganar, con dos puntos sumados de 21 posibles y anclados en la última posición con 25 puntos, a nueve de la salvación. Aunque David Tenorio no quiere relajaciones al respecto. «Es su final, pero tenemos que igualar eso y que sea nuestra final, me espero al mejor rival posible, un equipo con argumentos, con capacidad para tener el balón, para crear; intentaremos buscar las situaciones donde tengamos ventajas competitivas».

Respecto al once que saldrá de inicio, reconoce que aún le faltan argumentos suficientes para que su decisión esté fundamentada, porque «todos están con actitud maravillosa para jugar, nos fijamos en momentos, en cómo estudiamos el plan del partido, en tener versión a y b con las limitaciones de plantilla». No podrá contar con José Mas y Zelu, ambos sancionados por acumulación de amarillas y hay varios futbolistas que llegan tocados con molestias. Una situación similar a la que sufre su homólogo Pedro Díaz, con varios hombres entre algodones, con la baja segura de Dani Ramos por sanción y de Lucas Alcázar por una microrrotura en el abductor. Sí podría recuperar a Dennis Salanovic.